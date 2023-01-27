Будут давить живой силой без полноценного вооружения, – военный эксперт о тактике россиян

Вооруженные силы России не могут обеспечить необходимым оснащением и техникой своих военнослужащих. Они измеряют количеством погибших и раненых вероятность продвижения на линии фронта.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, россияне используют еще советские способы ведения войны.

Интересно Россию накроет лавина, – Данилов спрогнозировал нарастание возмущения из-за мобилизации

На сколько армия России оснащена

Олег Катков объяснил, что у российской армии есть нерешенные вопросы с обеспечением.

По его мнению, призвать личный состав, то есть объявить очередной этап мобилизации и вооружить его – это сложная задача для России.

"Речь идет не о стрелковом вооружении, не о снаряжении, а просто о комплектности самих подразделений", – подчеркнул он.

По словам военного эксперта, подразделения должны как-то формироваться, в частности, мобилизованные должны возводиться в мотострелковые полки, например по 2100 человек.

На каждый такой полк нужно выдать 31 танк, сотню БМП, например, 733 автомобиля для того, чтобы все как-то двигалось. И я не говорю об артиллерии, зенитно-ракетных комплексах,

– подчеркнул он.

Катков рассказал, чтобы превратить 200 тысяч "чмобиков" в почти 100 мотострелковых полков, нужно работать только в танки в течение многих лет. И это уже с ускорением и с учетом того, что они могут снимать танки с хранения.

"Если говорить о необходимости боевых машин в пехоте, то там вообще отметка подходит к показателю около 10 лет", – добавил он.

По мнению военного эксперта, полноценно вооружить всю эту орду россияне, скорее всего, объективно в долгосрочной перспективе даже не могут.

Олег Катков рассказал, как именно россияне планируют руководить своей армией: смотрите видео

Какую тактику используют россияне

Однако Олег Катков рассказал, что это не значит, что из мобилизованных не сформируют пехотных подразделений.

Мне кажется, что на примере наступлений в районе Соледара, Бахмута они посмотрели, сколько реально будет потерь для продвижения на один условный квадратный километр территории.

– подчеркнул он.

Военный эксперт добавил, что после столь затяжных боев президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности армии.

"То есть Сергей Шойгу об этом сообщил, что будут увеличиваться Вооруженные силы России до полутора миллионов перед Новым годом, но только спустя месяц – полтора Путин этот указ подписал", – пояснил он.

По его словам, говорится о призывной армии численностью 800 тысяч человек и еще 700 тысяч контрактников.

Они возвращаются прямо к тем стандартам, которые использовал Советский Союз, когда не было ни техники, ни мотивированной и обученной пехоты,

– подчеркнул он.

Катков убежден, что наступления со стороны россиян ввиду этого все – просто огромная сила, которая безжалостно "ложится", чтобы продвинуться на несколько метров вперед.

Мобилизация в России: последние новости