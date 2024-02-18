Зараз вони зволікають, – військовий оглядач припустив, коли можлива мобілізація в Росії
Російська армія зазнала величезних втрат в боях за Авдіївку та на інших напрямках фронту. Саме тому найактуальнішим в Росії стає питання мобілізації, нова хвиля якої необхідна Кремлю.
Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що водночас російська влада має побоювання щодо мобілізації. Вона може викликати розширення протестів дружин російських мобілізованих, які вимагають повернути чоловіків додому.
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Можуть мобілізувати 400 тисяч
Зараз Кремль кинув всі сили на передвиборчу кампанію, і Владімір Путін докладає зусиль, щоб вона не мала перешкод.
В Росії проводять протести дружини та матері військових, які вимагають від влади демобілізації їхніх чоловіків та синів. В Кремлі припускають, що це може призвести до збурення всередині російського суспільства. Тому зараз вони зволікають та затримують процес мобілізації,
– пояснив військовий оглядач.
Проте після президентських виборів (голосування в Росії має відбутися 15 – 17 березня 2024 року – 24 Канал), проведення мобілізації є високоймовірним. Путін, який напевно "переможе" на виборах, на думку військового оглядача, може її оголосити. За прогнозами в Росії можуть мобілізувати 400 тисяч окупантів, яких потім кинуть на фронт, і це вплине на наступальний потенціал росіян.
Водночас говорити про бунти в російській армії через великі втрати серед окупантів наразі зарано. В Росії пропонують непогані умови для мобілізованих. В Москві, Санкт-Петербурзі та інших великих містах живуть більш-менш заможні росіяни, яких не "приваблюють" ці умови. Проте в глибинці Росії, зокрема Туві, Якутії інших віддалених регіонах, у людей немає роботи, і для них єдина можливість заробити – це піти на фронт.
У такий спосіб росіяни намагаються покрити свої розходи, а російська влада за допомогою грошей долучає їх до російської армії,
– зазначив Попович.
Також в Росії дуже гостро стоїть питання демобілізації, на якій наполягають дружини та матері військових. З одного боку військових потрібно міняти, і демобілізація потрібна. Однак з іншого – демобілізовувати не можна, адже триває війна і російській армії потрібні військові, які мають досвід, навички, відповідне підготування.
"Дискусія триває з приводу того, що демобілізація може певною мірою зашкодити російській армії", – підкреслив Денис Попович.
Мобілізація в Росії: що відбувається
- В Кремлі вирішили просунути новий законопроєкт щодо підвищення віку тих, хто хоче служити у російській армії за контрактом. Так, відповідно до нього, вік контрактників можуть підвищити до 65 років, а офіцерів – до 70 років. Зміни торкнуться також й тих, з ким був ухвалений контракт до червня 2023 року.
- У разі ухвалення цього законопроєкту, значно підвищиться поточний граничний вік у 51 рік для не офіцерського складу, а також може збільшитись тривалість контракту. Фактично це означатиме, що військові будуть служити в армії довічно (середня тривалість життя чоловіків в Росії – 64,2 року).
- Раніше Путін підписав указ про збільшення чисельності російської армії. У її лавах має бути 2 209 130 бійців. Йдеться про 1 320 000 військовослужбовців, що на 170 тисяч більше, ніж було раніше. В міноборони Росії такі зміни пояснили нібито "зростанням загроз", пов'язаних із війною проти України та "розширенням НАТО".