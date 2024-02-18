Зараз вони зволікають, – військовий оглядач припустив, коли можлива мобілізація в Росії

Російська армія зазнала величезних втрат в боях за Авдіївку та на інших напрямках фронту. Саме тому найактуальнішим в Росії стає питання мобілізації, нова хвиля якої необхідна Кремлю.

Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що водночас російська влада має побоювання щодо мобілізації. Вона може викликати розширення протестів дружин російських мобілізованих, які вимагають повернути чоловіків додому.

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Можуть мобілізувати 400 тисяч

Зараз Кремль кинув всі сили на передвиборчу кампанію, і Владімір Путін докладає зусиль, щоб вона не мала перешкод.

В Росії проводять протести дружини та матері військових, які вимагають від влади демобілізації їхніх чоловіків та синів. В Кремлі припускають, що це може призвести до збурення всередині російського суспільства. Тому зараз вони зволікають та затримують процес мобілізації,

– пояснив військовий оглядач.

Кілька місяців в Росії тривають протести дружин мобілізованих . Зокрема напочатку лютого жінки організували мітинги в центрі Москви, висвітлювати які прийшли журналісти. Під час акції протесту поліція та росгвардія затримали представників ЗМІ, проте жінок, що організували протести, вимагаючи повернути їхніх чоловіків додому, силовики не чіпали.

Проте після президентських виборів (голосування в Росії має відбутися 15 – 17 березня 2024 року – 24 Канал), проведення мобілізації є високоймовірним. Путін, який напевно "переможе" на виборах, на думку військового оглядача, може її оголосити. За прогнозами в Росії можуть мобілізувати 400 тисяч окупантів, яких потім кинуть на фронт, і це вплине на наступальний потенціал росіян.

Водночас говорити про бунти в російській армії через великі втрати серед окупантів наразі зарано. В Росії пропонують непогані умови для мобілізованих. В Москві, Санкт-Петербурзі та інших великих містах живуть більш-менш заможні росіяни, яких не "приваблюють" ці умови. Проте в глибинці Росії, зокрема Туві, Якутії інших віддалених регіонах, у людей немає роботи, і для них єдина можливість заробити – це піти на фронт.

У такий спосіб росіяни намагаються покрити свої розходи, а російська влада за допомогою грошей долучає їх до російської армії,

– зазначив Попович.

Також в Росії дуже гостро стоїть питання демобілізації, на якій наполягають дружини та матері військових. З одного боку військових потрібно міняти, і демобілізація потрібна. Однак з іншого – демобілізовувати не можна, адже триває війна і російській армії потрібні військові, які мають досвід, навички, відповідне підготування.

"Дискусія триває з приводу того, що демобілізація може певною мірою зашкодити російській армії", – підкреслив Денис Попович.

Мобілізація в Росії: що відбувається