Сейчас они медлят, – военный обозреватель предположил, когда возможна мобилизация в России

Российская армия понесла огромные потери в боях за Авдеевку и на других направлениях фронта. Именно поэтому актуальным в России становится вопрос мобилизации, новая волна которой необходима Кремлю.

Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что в то же время российские власти имеют опасения относительно мобилизации. Она может вызвать расширение протестов жен российских мобилизованных, которые требуют вернуть мужей домой.

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Могут мобилизовать 400 тысяч

Сейчас Кремль бросил все силы на предвыборную кампанию, и Владимир Путин прилагает усилия, чтобы она не прошла без проблем.

В России проводят протесты жены и матери военных, которые требуют от властей демобилизации их мужей и сыновей. В Кремле предполагают, что это может привести к возмущению внутри российского общества. Поэтому сейчас они медлят и задерживают процесс мобилизации,

– объяснил военный обозреватель.

Несколько месяцев в России продолжаются протесты жен мобилизованных . В частности в начале февраля женщины организовали митинги в центре Москвы, освещать которые пришли журналисты. Во время акции протеста полиция и росгвардия задержали представителей СМИ. В то же время женщин, организовавших протесты, требуя вернуть их мужей домой, силовики не трогали.

Однако после президентских выборов (голосование в России должно состояться 15 – 17 марта 2024 года – 24 Канал), проведение мобилизации является высоковероятным. Путин, который наверняка "победит" на выборах, по мнению военного обозревателя, может ее объявить. По прогнозам в России могут мобилизовать 400 тысяч оккупантов, которых потом бросят на фронт, и это повлияет на наступательный потенциал россиян.

Однако говорить о бунтах в российской армии из-за больших потерь среди оккупантов пока рано. В России предлагают неплохие условия для мобилизованных. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах живут более или менее состоятельные россияне, которых не "привлекают" эти условия. Однако в глубинке России, в частности Туве, Якутии других отдаленных регионах, у людей нет работы, и для них единственная возможность заработать – это пойти на фронт.

Таким образом россияне пытаются покрыть свои расходы, а российские власти с помощью денег приобщают их к российской армии,

– отметил Попович.

Также в России очень остро стоит вопрос демобилизации, на которой настаивают жены и матери военных. С одной стороны военных нужно менять, и демобилизация нужна. Однако с другой – демобилизовать нельзя, ведь идет война и российской армии нужны военные, которые имеют опыт, навыки, соответствующую подготовку.

"Дискуссия продолжается по поводу того, что демобилизация может в определенной степени повредить российской армии", – подчеркнул Денис Попович.

Мобилизация в России: что происходит