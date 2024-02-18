Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что в то же время российские власти имеют опасения относительно мобилизации. Она может вызвать расширение протестов жен российских мобилизованных, которые требуют вернуть мужей домой.
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Могут мобилизовать 400 тысяч
Сейчас Кремль бросил все силы на предвыборную кампанию, и Владимир Путин прилагает усилия, чтобы она не прошла без проблем.
В России проводят протесты жены и матери военных, которые требуют от властей демобилизации их мужей и сыновей. В Кремле предполагают, что это может привести к возмущению внутри российского общества. Поэтому сейчас они медлят и задерживают процесс мобилизации,
– объяснил военный обозреватель.
Однако после президентских выборов (голосование в России должно состояться 15 – 17 марта 2024 года – 24 Канал), проведение мобилизации является высоковероятным. Путин, который наверняка "победит" на выборах, по мнению военного обозревателя, может ее объявить. По прогнозам в России могут мобилизовать 400 тысяч оккупантов, которых потом бросят на фронт, и это повлияет на наступательный потенциал россиян.
Однако говорить о бунтах в российской армии из-за больших потерь среди оккупантов пока рано. В России предлагают неплохие условия для мобилизованных. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах живут более или менее состоятельные россияне, которых не "привлекают" эти условия. Однако в глубинке России, в частности Туве, Якутии других отдаленных регионах, у людей нет работы, и для них единственная возможность заработать – это пойти на фронт.
Таким образом россияне пытаются покрыть свои расходы, а российские власти с помощью денег приобщают их к российской армии,
– отметил Попович.
Также в России очень остро стоит вопрос демобилизации, на которой настаивают жены и матери военных. С одной стороны военных нужно менять, и демобилизация нужна. Однако с другой – демобилизовать нельзя, ведь идет война и российской армии нужны военные, которые имеют опыт, навыки, соответствующую подготовку.
"Дискуссия продолжается по поводу того, что демобилизация может в определенной степени повредить российской армии", – подчеркнул Денис Попович.
Мобилизация в России: что происходит
- В Кремле решили продвинуть новый законопроект о повышения возраста тех, кто хочет служить в российской армии по контракту. Так, соответствии с ним, возраст контрактников могут повысить до 65 лет, а офицеров – до 70 лет. Изменения коснутся также и тех, с кем был подписан контракт до июня 2023 года.
- В случае принятия этого законопроекта, значительно повысится текущий предельный возраст в 51 год для не офицерского состава, а также может увеличиться продолжительность контракта. Фактически это будет означать, что военные будут служить в армии пожизненно (средняя продолжительность жизни мужчин в России – 64,2 года).
- Ранее Путин подписал указ об увеличении численности российской армии. В ее рядах должно быть 2 209 130 бойцов. Речь идет о 1 320 000 военнослужащих, что на 170 тысяч больше, чем было раньше. В минобороны России такие изменения объяснили якобы "ростом угроз", связанных с войной против Украины и "расширением НАТО".