"Мені боляче про це говорити": інтерв'ю з військовим про корупцію, ухилянтів і ТЦК

Корупційний скандал з фіктивними інвалідностями, який сколихнув Україну в жовтні, вкотре демонструє необхідність справжніх реформ і відхід від "совкової" системи. Та стосується це не лише МСЕК, реформи потрібні також щодо ТЦК і мобілізаційних підходів.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів ветеран, правозахисник і військовий Олег Симороз, наголосивши, що такі ситуації неабияк демотивують військових на фронті, які виборюють наше право на життя. Він також назвав 3 аспекти, які негайно треба змінити.

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"Уся система хвора": про скандал з МСЕК

Після численних корупційних скандалів, президент Володимир Зеленський вирішив розформувати МСЕК. До кінця року має запрацювати електронна система. Чому саме зараз сталися всі ці скандали? Чи допоможе ліквідація МСЕК побороти корупцію?

Насамперед це чутлива тема, тому, найімовірніше, й вибухнуло. Враховуючи обсяги, що б хто не говорив, але це заробітки й минулої, і нинішньої влади, й всіх урядів за останні років 10. Я не сказав би, що це пряма заслуга правоохоронних органів, на жаль. Більшість викриттів пов'язані з журналістською розслідувальною діяльністю.

Я радий, що хоча б на державному рівні ми почали розуміти, що така ситуація по всій країні з МСЕК, а не просто Хмельниччина почала "хворіти" на корупцію. МСЕК – це ті люди, які заробляють на бідах українців, і відмазують людей, які відкуповуються від служби.

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Чи вірю я що ця ситуація щось змінить? Я – юрист і після красивих відеозвернень президента й "серіалів" РНБО, люблю дивитись на реальні факти й дії. Їх я там не побачив, скажу відверто.

Але ж Тетяну Крупу таки взяли під арешт, хіба це не показово? Чи це одна така "священна жертва"?

А Андрія Костіна? А Віктора Ляшка? Крупа сама себе покривала ці десятки років? 6 мільйонів доларів готівки – це зароблено не за 1 – 3 роки. Розцінки ми всі прекрасно знаємо. У мене питання – що з тими, хто її покривав? Любимо говорити, що риба гниє з голови. Риба – хвора вся. Система – хвора вся. Але, щоб вилікувати рибу, то треба лікувати її з голови.

Що з топпосадовцями, які це все покривали? Нічого. Одному дали піти тихесенько. Ляшко залишився на своїй посаді. Він має дотичність до системи охорони здоров'я в Україні, що б він там не розповідав. Так, це я натякаю. Він міністерство таке очолює, це його сфера відповідальності. Ми не бачимо цієї відповідальності для топпосадовців. Хоча вони мали б нести кримінальну відповідальність за цю топкорупцію.

Ляшко давав пресконференцію, казав, що швидко реформувати систему не можна. Вони дійсно вже рік цим займалися – ліквідацією МСЕКів. Ще рік тому він казав, що все буде в електронному вигляді. Можливо, вони тоді намагалися щось зробити?

Ми – ветерани і військовослужбовці – розповідали, що робиться в МСЕКах. Я писав тоді дописи. І пан Ляшко ще рік тому тоді сказав, що все буде змінюватися. Ось це "змінюватися" призвело до того, що у нас розкладають на всю країну готівку на ліжку в очільниці однієї з областей.

Президент – менеджер цих всіх "товаришів", топменеджер. Він відповідає за них. У нього вся повнота влади, у нього парламент, уряд, який підконтрольний йому. На моє переконання, це дуже хрін**ий результат роботи після таких гучних обіцянок. Паралельно з цим, окрім того, що немає відповідальності для цих топпосадовців, народу зараз розповідають про реформування цієї історії.

Вибачте, я просто відмовляюся це сприймати. У мене абсолютно інша позиція – на реформу я говорю "реформа", на перейменування я говорю "перейменування". Це ж було вже – у нас колись поліція була міліцією. І знаєте, що там вирішили змінити? Абревіатуру. Більше там нічого не змінювали, і довіра людей не повернулася.

У нас колись були військкомати. Ми ще у 2014 році зрозуміли, що треба з цим щось робити, коли навіть мобілізація була не на таких рівнях як зараз. Назвали це ТЦК та СП, чи змінилося щось після перейменування? Не змінилося.

Та сама доля, на жаль, очікуватиме на МСЕК. Тому що, як в наведених мною прикладах, так і тут не досліджується причина корупційних злочинів; не проводиться антикорупційна експертиза; не визначається, чому ці посадові особи мали можливість зловживати службовим становищем, отримувати неправомірні вигоди й так впливати та фальшувати дані.

Спойлер – там дуже слабка методологія, дуже слабка законодавча база – нормативно-правові акти, які це регулюють. Там у 2 і 3 групі інвалідності можна на свій розсуд все розписувати.

У мене навіть пораненим хлопцям, на відміну від тих здорових нероб-прокурорів, маніпулювали та підмінювали висновки, бо, згідно з нормативною базою, яка є, у них руки розв'язані. Експерти-лікарі можуть приймати рішення одноособово на власний розсуд. Це можна було б дослідити. Справді поламати систему: збільшити контроль; провести справжню реформу; зробити публічними центри надання послуг МСЕКів; зробити доступ для журналістів.

Цього всього немає. Ми тепер МСЕКи називаємо "експертизи при кластерах в лікарні", це ті самі лікарі. Навіть якщо все це буде цифровізоване, то ми в армії вже все пройшли. Тепер полковник-воєнком, який хоче щось вкрасти, може швидше отримати гроші, бо документи швидше ходять. Тут же проблема не у швидкості, навіть не в бюрократії. Проблема глибше – в системі. МСЕКи – це "совкова" системна історія, яка десятками років напрацьовувалася.Приклад наводжу, щоб недалеко ходити – уже ліквідували центральний МСЕК. А хто замість нього? Інститут при охороні здоров'я в Дніпрі. З усією повагою до наших науковців і медиків в інститутах, але, вибачте, це ж така сама "совкова" система, яка була десятками років. Що на що міняємо?

Що робити з прокурорами з інвалідностями

Хочу згадати ті випадки, що клієнтами цих МСЕКів виявлялися прокурори, які робили собі сфальшовані інвалідності, аби уникнути мобілізації. Був скандал, потім генпрокурор подав у відставку. Як перевірити цих прокурорів, які могли купити собі ці довідки? Мають ще одну перевірку пройти? Але є ймовірність, що знову куплять, бо перевірятимуть усе одні й ті ж лікарі.

Тут 2 проблеми. І загалом проблема набагато глибша, бо це проблема не тільки МСЕКів. У цьому випадку це – проблема правоохоронних органів. Очевидно, що прокурори не заносили хабарі, вони за покровительством ділків отримували такі бонуси й дивіденди. І не тільки вони. Це проблема доброчесності правоохоронних органів і загалом того, що в них відбувається. Там мали б боротися з корупцією, а вони глибоко закорумповані.

Як конкретно прокурорів перевірити? Це насправді не важко. Я читав багато нісенітниць, мовляв, чи погодяться вони на перевірку. Вони всі є фігурантами кримінальних проваджень, хтось поки в статусі свідків. Не розумію, чому за такий час вони в статусі свідків, а не обвинувачених чи підозрюваних хоча б.

Я маю юридичну освіту, тож тут все дуже просто. Слідчий у межах кримінального провадження навіть для свідка може поставити низку питань у межах допиту. І ці питання віднести до експерта і призначити відповідні експертизи. Це процесуальна дія в кримінальному провадженні, яку слідчий легко зробить.

І в цих питаннях, що ми досліджуємо? Стан здоров'я цих "товаришів". Вони будуть зобов'язані у межах кримінального провадження пройти перевірку на стан здоров'я. Якщо відмовлятимуться та ігноруватимуть, то це заважатиме всебічному, об'єктивному розслідуванню слідства.

у ЗМІ повідомляли, що майже всі прокурори Хмельницької області виявились особами з інвалідністю 2 групи, згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. Мовиться про 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним

У КПК є норма на примусову експертизу – коли в кайданках їх повезуть на перевірку здоров'я. Це все робити можна. Тільки я нічого такого не бачив – не бачив жодного виклику цих прокурорів на допит, а там всю прокуратуру Хмельниччини треба гнати в шию. Один прокурор був без інвалідності. І теж є питання – чи він чесний, чи просто перевівся нещодавно. Мали б бути підозри, обрання запобіжного заходу.

Про запобіжний захід теж абсолютно спотворена історія. Уся країна дивиться, як топпосадовці виходять під заставу, більш ніж 30 чинних народних депутатів цього скликання мають підозри. З них сидять винятково за злочини проти державності, тобто державна зрада. Такі як Дубінський і решта відм**озків. А скільки сидять за підозру в корупційних злочинах? Нуль депутатів 9 скликання.

Потрібно міняти політику держави. Має бути невідворотність покарання, а не оцей "пшик" та фарс, коли вони виходять під 10% того, що вкрали.

Як ці всі історії впливають на військових – обурює, демотивує чи щось інше?

Це основна причина деморалізації. Військові завжди сумують за домом, за цивільним життям. Це нормально. Але коли ми бачимо такі новини, то це деморалізує. Ми ж боремося за країну, ми обрали течію демократичного, розвинутого суспільства, зокрема соціально-справеливого.

Чому військові йдуть у СЗЧ

Як думаєш, про що свідчать випадки СЗЧ у військових? Це такий наслідок цієї деморалізації чи причина в іншому, зокрема в необхідності демобілізації? Пам'ятаємо випадок з Сергієм Гнезділовим. Це пов'язані питання?

У СЗЧ багато причин. Безперечно, це і втома, і елемент несправедливості, коли хтось три роки служить, а хтось живе життя, і забезпеченість. Бо є ті люди, які готові далі служити, але оцінка цієї роботи стала неадекватною.

Особливо після ротації, коли люди після окопів отримують 20 тисяч гривень "голої" зарплати – сім'ю не можуть навіть забезпечувати. Я вже мовчу про якусь компенсацію, коли вони роками не бачать родину і життям ризикують. Це, як на мене, основні речі, які впливають.

Чи впливає корупція? Не буду лукавити – впливає. Загалом я визнаю питання СЗЧ як проблему. Єдине, що трошки не поділяю, коли це роблять, адже це ставлення до своїх побратимів. Не можна так робити, на моє глибоке переконання, але не беруся бути суддею чиєїсь долі у війську. Я вважаю вчинок Сергія Гнезділова неправильним, не підтримую його.

"Армію перетворюють на дурнів, які не змогли відкупитися"

Як ти думаєш, чи потрібно реформувати саму систему ТЦК? Ми бачимо електронний обіг, але водночас бачимо, що після концертів чи в торгових центрах, на вулицях чоловіка можуть одразу забрати на ВЛК, навіть якщо у нього з документами все добре. Як ти думаєш, наскільки така практика взагалі окей? І чи потрібна таки реформа ТЦК?

Реформа потрібна. Давайте першочергово – на жаль, потрібна мобілізація. На жаль, тому що як людина, яка пройшла бойові дії і отримала поранення, скажу вам, що на війні хорошого нічого немає. Я не романтизую цю історію, але скажу чому вона потрібна – моїм побратимам потрібна підтримка. Вони мають бути укомплектовані, як мінімум, щоб мати шанс на те, щоб вийти з бою живими. У нас зараз проблеми з укомплектуванням. Головне – з якісним укомплектуванням.

Зараз величезна проблема, адже ми отримуємо дуже демотивованих людей: особовий склад, поповнення, резерви. Вони погано навчені. Ця демотивація так чи інакше впливає на те, як вони були призвані на військову службу під час мобілізації. Тут теж дуже багато питань. Є люди, які просто ухиляються від служби – я і злюся на це, і частково розумію, чому є це небажання.

Так, мені боляче про це говорити. Я пішов добровольцем на фронт у 24 роки, а у 25 отримав поранення. І все одно я розумію, чому є такі причини. Тому що, вибачте, але ненормально, коли на такому високому рівні корупція. Ненормально, що у нас мобілізація здійснюється у такий несправедливий спосіб. Уся країна знає, що є ті групи населення, які не служать, у яких все чудово, які живуть життя, яких відмазують їхні батьки – мажори і чиновники.

А є ті, хто служить. Армію та службу за мобілізацією потихеньку перетворюють на "дурень, що не вистачило грошей". Попри те, що ми країну втримали за ці 10 років.

Реформувати треба. Я б назвав проблему – набирають неякісний резерв. Там навіть по здоров'ю є питання, окрім мотивації. Вони присилають такі кадри, що постає питання: "ви хоч розумієте, кого треба набирати в Збройні Сили, на які посади?". У нас так "класно" виходить, що сидить кухар-діловод – здоровий молодий хлопець, а в ДШВ присилають 55-річного діда, у якого всі болячки, які тільки можна. Треба реформувати.

Є ж та система Резерв+, де відображена твоя посада, твоя освіта. Це перевірити доволі легко.

По-перше, немає поки що у тебе ніякої посади, якщо ти резервіст. Це базові посади, на які ти можеш претендувати, враховуючи твою цивільну освіту. По-друге, ти питала про цифровізацію, про Резерв+, про всі ці речі. Давайте відверто, цифровізація не є панацеєю в боротьбі з корупцією.

Цифровізація – це про зручність, про час, про зменшення бюрократії. Європа набагато більш бюрократизована. Більшість країн такі нецифровізовані, що порівняно з нами – небо і земля. Але у них чомусь на меншому рівні корупція. Основна проблема, що ми займаємося цифровізацією, а не боремося з корупцією. Тому, відповідаючи на твоє питання, ТЦК потрібно реформувати.

Три аспекти, які треба змінити в ТЦК

Потрібно створювати насамперед цілі рекрутингові кампанії, переходити на систему рекрутингу, як працюють країни НАТО, займатися підбором персоналу. Залучати людину одразу в підрозділ, в якому вона буде служити. Проводити співбесіди на ділові якості, навички, освіту, здоров'я, щоб розуміти, яка посада на основі цих навичок, буде найкращою для війська і для нього.

Це можна зробити в системі центрів надання військових, адміністративних послуг. Це має бути все публічно, там таємниці ніякої немає. Треба дозволити людям це все фіксувати і так повертати довіру в суспільство, залучивши до цього процесу бойові бригади. Зараз те, як воно відбувається, з "совковими" полковниками із системи військкомату, побудувати мобілізаційний процес чи щось змінити неможливо. Не буде так, вони на це не здатні.

Я ж проходив, я бачив, як виглядає наш військкомат. Це ті люди, які не мають сидіти на таких посадах. Ці посади мають зайняти абсолютно інші особи, які є учасниками бойових дій, які отримали поранення, які кров'ю довели свою вірність присязі. А полковник, який все життя просидів у військкоматі, йому нема чого там більше сидіти.

Тобто люстрація, конкурси на доброчесність і відкриті центри. Поки це не буде зроблено – цифровізуйте скільки хочете.

Другу частину інтерв'ю з військовим Олегом Симорозом читайте незабаром на сайті 24 Каналу!