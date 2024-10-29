Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко під час засідання Верховної Ради 29 жовтня, передає 24 Канал.

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Скільки українців планують призвати до армії

Олександр Литвиненко повідомив, що загалом до Сил оборони України було призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян.

Планується призвати понад 160 тисяч осіб. Це забезпечить доукомплектування військових частин до 85%,

– сказав він.

Під час цього засідання Верховна Рада також підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. За відповідне рішення віддали свої голоси 311 нардепів. Відтак, воєнний стан та загальна мобілізація в Україні будуть продовжені з 10 листопада 2024 року на строк 90 днів – до 7 лютого 2025 року.

До слова, раніше Кабмін затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Тепер ТЦК, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.