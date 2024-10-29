Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України, полковник Вадим Сухаревський.
Дивіться також Заочний штраф за відмову від повістки на пошті: у Раді готують новий законопроєкт
Коли буде ротація в ЗСУ
Ротація – це кількісне і якісне співвідношення військ, яке спроможне забезпечити виконання завдань на визначеній ділянці, на визначеному фронті, а він у нас – декілька тисяч кілометрів. Для того, щоб цей ресурс з'явився, щонайменше треба комусь піти в армію. Щоб підрозділи можна було міняти й ротувати, треба кимось їх міняти,
– пояснив військовий.
На його думку, за майже три роки повномасштабної війни багато українців забули про рівень загрози, яка стоїть перед нами.
"На кону виживання не просто держави України – на кону виживання кожного з нас. І "де ротація", "змучився від війни", "не створений для неї", "не народжений" – це не ті канони, які зараз на часі. Ми не закінчили війну", – каже Вадим Сухаревський.
Ротація на фронті
- Як повідомили у Генштабі, нині триває планова ротація підрозділів, які виконували завдання у районах бойових дій від початку повномасштабного вторгнення. Там заявили, що знайшли можливості для того, аби позачергово відправити бригади на відпочинок.
- Таке рішення ухвалили, зокрема, після того, як переглянули чисельність певних підрозділів, які не беруть участь у бойових діях. Процес ротації триватиме й надалі.
- Президент України підписав новий закон про мобілізацію. Він набере чинності з 18 травня. Після публікації документа Кабмін повинен, зокрема, протягом трьох місяців внести до Ради законопроєкти, які забезпечать ротацію, звільнення, а також реабілітацію військових під час воєнного стану.