Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, полковник Вадим Сухаревский.

Смотрите также Заочный штраф за отказ от повестки на почте: в Раде готовят новый законопроект

Когда будет ротация в ВСУ

Ротация – это количественное и качественное соотношение войск, которое способно обеспечить выполнение задач на определенном участке, на определенном фронте, а он у нас – несколько тысяч километров. Для того, чтобы этот ресурс появился, как минимум надо кому-то пойти в армию. Чтобы подразделения можно было менять и ротировать, надо кем-то их менять,

– объяснил военный.

По его мнению, за почти три года полномасштабной войны многие украинцы забыли об уровне угрозы, которая стоит перед нами.

"На кону выживание не просто государства Украины – на кону выживание каждого из нас. И "где ротация", "измучился от войны", "не создан для нее", "не рожден" – это не те каноны, которые сейчас актуальны. Мы не закончили войну", – говорит Вадим Сухаревский.

Ротация на фронте