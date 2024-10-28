Правоохранительный Комитет Верховной Рады Украины рекомендует принять за основу соответствующий законопроект. Текст документа опубликован на сайте Верховной рады.
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Документ расширяет круг случаев, когда может накладываться заочный штраф без составления протокола.
Что предусматривает законопроект
Так, изменения в статью 258 КУоАП предусматривают, что возвращение вызова ТЦК с отметками о невручении или отказе в получении является основанием для того, чтобы сразу вынести постановление о заочном штрафе, а не составлять протокол, как раньше.
"Протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия на вызов ТЦК, будучи надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте вызова", – говорится в тексте законопроекта.
Важно! На практике это означает, что когда "Укрпочта" вернет в ТЦК неврученный вызов, сразу будет составлено постановление о штрафе – без предварительного составления протокола.
Вручение повестки по почте
- Повестки по почте уже начали присылать военнообязанным. Предполагают, что это станет обычной практикой в условиях военного положения.
- В этом случае за неполучение повестки предусмотрена административная ответственность – штраф на сумму от 17 – 25,25 5 тысяч гривен.
- Повестки от ТЦК будут храниться на почте только 3 суток. Если за это время военнообязанный не заберет повестку, ему грозит финансовое взыскание.