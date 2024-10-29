Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко во время заседания Верховной Рады 29 октября, передает 24 Канал.

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Сколько украинцев планируют призвать в армию

Александр Литвиненко сообщил, что в целом в Силы обороны Украины было призвано 1 миллион 50 тысяч граждан.

Планируется призвать более 160 тысяч человек. Это обеспечит доукомплектование воинских частей до 85%,

– сказал он.

Во время этого заседания Верховная Рада также поддержала продолжение действия военного положения и всеобщей мобилизации. За соответствующее решение отдали свои голоса 311 нардепов. Поэтому, военное положение и всеобщая мобилизация в Украине будут продолжены с 10 ноября 2024 года на срок 90 дней – до 7 февраля 2025 года.

К слову, ранее Кабмин утвердил важные изменения для усиления воинского учета и отслеживания нарушения законодательства. Теперь ТЦК, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему.