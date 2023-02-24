Повістка викладачу та вчителю: чи діє відстрочка і за яких умов

В країні продовжується загальна мобілізація населення та триває воєнний стан. Згідно з законом, викладачі й вчителі мають відстрочку від служби у Збройних Силах України.

Однак є деякі випадки, коли науково-педагогічні працівники таки можуть отримати повістку. Які умови відстрочки для вчителів та викладачів детально пояснила юристка Марія Звягінцева.

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Хто з освітніх працівників має право на відстрочку

Юристка пояснила, що під час особливого періоду працівники деяких професій не підлягають призову. Зокрема, мовиться про:

Наукових та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь.

Педагогічних працівників закладів професійної (профтехнічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови, якщо вони працюють у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (профтехнічної) чи загальної середньої освіти.

Які умови надання відстрочки педагогічним працівникам

Для відстрочки педагогів є дві основні умови. Якщо діяльність фахівця не підпадатиме під ці критерії, то відстрочки не буде.

Умова перша. Робота в закладі освіти має бути основною, а не за сумісництвом.

Умова друга. Зайнятість повинна бути не менше як 0,75 ставки.

Тобто вчитель, який працює на пів ставки, відстрочку саме через педагогічну діяльність не отримає, якщо, звісно, не має інших обставин, які надають на неї право,

– зазначила Марія Звягінцева.

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