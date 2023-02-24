Повестка преподавателю и учителю: действует отсрочка и при каких условиях

В стране продолжается всеобщая мобилизация населения и продолжается военное положение. По закону преподаватели и учителя имеют отсрочку от службы в Вооруженных Силах Украины.

Однако есть некоторые случаи, когда научно-педагогические работники могут получить повестку. Какие условия отсрочки для учителей и преподавателей подробно объяснила юристка Мария Звягинцева.

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Кто из образовательных работников имеет право на отсрочку

Юрист объяснила, что во время особого периода работники некоторых профессий не подлежат призыву. В частности, говорится о:

Научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень.

Педагогических работников учреждений профессионального (профтехнического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают в высшем или профессиональном высшем образовании, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профтехнического) или общего среднего образования.

Какие условия предоставления отсрочки педагогическим работникам

Для отсрочки педагогов есть два главных условия. Если деятельность специалиста не будет подпадать под эти критерии, отсрочки не будет.

Условие первое. Работа в учебном заведении должна быть основной, а не по совместительству.

Условие второе. Занятость должна быть не менее 0,75 ставки.

То есть учитель, работающий на полставки, отсрочку именно через педагогическую деятельность не получит, если, конечно, не имеет других обстоятельств, которые предоставляют на нее право,

– отметила Мария Звягинцева.

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