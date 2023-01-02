Як проходитиме загальна мобілізація у 2023 році та чи будуть зміни

Верховна Рада України продовжила воєнний стан, а з ним і загальну мобілізацію до лютого 2023 року. До служби можуть призвати військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

Як правило, мобілізовують спершу тих, у кого вже є бойовий досвід. Про те, як проходитиме мобілізація у 2023 році, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Мобілізація українців у 2023 році: що відомо

Мобілізація громадян України у 2023 році не мала б суттєво відрізнятися від тої, що тривала у 2022. Проте, звісно, усе залежить від ситуації на фронті.

До призову й надалі підлягатимуть військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають протипоказань у здоров'ї та не входять до переліку винятків.

Першочергово намагаються призвати до армії тих, у кого є бойовий досвід. Однак, якщо в ЗСУ потрібна певна спеціалізація, то можуть мобілізувати й фахівців, що ніколи не воювали.

Зазначимо, що для тих, хто не має досвіду практичної роботи у зоні бойових дій, в армії влаштовують спеціальні навчання. В залежності від військової професії, вони можуть тривати від двох тижнів до кількох місяців.

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