Как будет проходить общая мобилизация в 2023 году и будут ли изменения

Верховная Рада Украины продлила военное положение, а с ним и общую мобилизацию до февраля 2023 года. В службу могут призвать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Как правило, мобилизуют сначала тех, у кого уже есть боевой опыт. О том, как будет проходить мобилизация в 2023 году, читайте в материале 24 Канала.

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Мобилизация украинцев в 2023 году: что известно

Мобилизация граждан Украины в 2023 году не должна существенно отличаться от той, что продолжалась в 2022 году. Однако, конечно, все зависит от ситуации на фронте.

Под призыв и дальше будут подпадать военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и не входящие в перечень исключений.

Первоначально пытаются призвать в армию тех, у кого есть боевой опыт. Однако, если ВСУ нужна определенная специализация, то могут мобилизовать и специалистов, которые никогда не воевали.

Отметим, что для тех, кто не имеет опыта практической работы в зоне боевых действий, в армии устраивают специальные учения. В зависимости от военной профессии, они могут длиться от двух недель до нескольких месяцев.

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