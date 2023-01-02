Как будет проходить общая мобилизация в 2023 году и будут ли изменения
Верховная Рада Украины продлила военное положение, а с ним и общую мобилизацию до февраля 2023 года. В службу могут призвать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Как правило, мобилизуют сначала тех, у кого уже есть боевой опыт. О том, как будет проходить мобилизация в 2023 году, читайте в материале 24 Канала.
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Мобилизация украинцев в 2023 году: что известно
Мобилизация граждан Украины в 2023 году не должна существенно отличаться от той, что продолжалась в 2022 году. Однако, конечно, все зависит от ситуации на фронте.
Под призыв и дальше будут подпадать военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и не входящие в перечень исключений.
Первоначально пытаются призвать в армию тех, у кого есть боевой опыт. Однако, если ВСУ нужна определенная специализация, то могут мобилизовать и специалистов, которые никогда не воевали.
Отметим, что для тех, кто не имеет опыта практической работы в зоне боевых действий, в армии устраивают специальные учения. В зависимости от военной профессии, они могут длиться от двух недель до нескольких месяцев.
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Отсрочку от призыва продлили: что это значит
- В Украине продлили отсрочку от призыва на военную службу. Правительство отсрочило бронирование мужчин еще на три месяца.
- Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук. Соответствующее решение было принято на заседании 30 декабря 2022 года.
- Следует отметить, что изменения означают автоматическое продление срока действия бронирования военнообязанных. Оформлять отсрочку повторно не нужно.