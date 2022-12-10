Есть ряд исключений. В частности, говорится о мужчинах, которым уже исполнилось 60 лет, сообщает 24 канал .

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Кроме того, мужчины могут получить отсрочку в следующих случаях:

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

для получения образования или продолжения профессиональной деятельности.

Отсрочка для мужчин в Украине.

Получить отсрочку по семейным обстоятельствам могут люди:

на содержание которых находятся трое и более детей до 18 лет (в то же время их могут призвать за службу в одном случае: по их согласию);

самостоятельно воспитывающих ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на службу только с их согласия и только по месту жительства);

воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III – IV степени выражения);

воспитывающих совершеннолетнего (18 – 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы;

которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);

беременные военнослужащие;

занимающиеся постоянным уходом за лицами, нуждающимися в попечительстве (если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

нуждающиеся в отпуске по уходу за ребенком; один из супругов, если оба проходят военную службу и воспитывают несовершеннолетнего ребенка (детей);

чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию русской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения).

Обратите внимание! Кроме того, призыву не подлежат мужчины, у которых есть противопоказания по состоянию здоровья или инвалидности. В то же время, лиц с инвалидностью могут призвать на службу по собственному желанию.

Кроме того, отсрочку могут получить мужчины, забронированные на период военного времени государственными органами власти и другими госорганизациями, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями.

Также право на отстрочку есть у:

работников определенных органов: военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ; Министерства обороны; Службы безопасности Украины; Государственная служба.

учащихся и преподавателей заведений профессионального (профессионально-технического) образования;

научных, научно-педагогических и педагогических работников, при условии, что они работают в научных учреждениях и организациях, заведениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0.75 ставки независимо от наличия в них ученого звания или ученой степени; соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной формам получения образования.

Рада продлила срок действия военного положения

Верховная Рада еще раз продлила срок действия военного положения и мобилизации в Украине. Речь идет о 90 сутках. Она продлится до 19 февраля 2023 года. "За" отдали свои голоса 294 и 297 нардепов соответственно.

За военное положение парламент голосовал уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.