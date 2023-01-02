Як правило, мобілізовують спершу тих, у кого вже є бойовий досвід. Про те, як проходитиме мобілізація у 2023 році, читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Мобілізація українців у 2023 році: що відомо
Мобілізація громадян України у 2023 році не мала б суттєво відрізнятися від тої, що тривала у 2022. Проте, звісно, усе залежить від ситуації на фронті.
До призову й надалі підлягатимуть військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають протипоказань у здоров'ї та не входять до переліку винятків.
Першочергово намагаються призвати до армії тих, у кого є бойовий досвід. Однак, якщо в ЗСУ потрібна певна спеціалізація, то можуть мобілізувати й фахівців, що ніколи не воювали.
Зазначимо, що для тих, хто не має досвіду практичної роботи у зоні бойових дій, в армії влаштовують спеціальні навчання. В залежності від військової професії, вони можуть тривати від двох тижнів до кількох місяців.
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Відстрочку від призову продовжили: що це означає
- В Україні продовжили відстрочку від призову на військову службу. Уряд відтермінував бронювання чоловіків ще на три місяці.
- Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 30 грудня 2022 року.
- Варто зазначити, що зміни означають автоматичне продовження терміну дії бронювання військовозобовʼязаних. Оформлювати відстрочку заново не потрібно.