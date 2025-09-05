В Україні триває дія воєнного стану та загальної мобілізації. З 22 серпня 2025 року набрали чинності зміни до Положення про військово-лікарську експертизу. Вони стосуватимуться як військовослужбовців, так і військовозобов'язаних.

Адвокатка Світлана Корніцька розповіла про основні зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ відповідно до наказу №402 Міністерства оборони України, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи можна скасувати статус "у розшуку" без оплати штрафу

Що відомо про оновлення правил проходження ВЛК?

З 1 вересня розширюється коло осіб, на яких поширюється Положення. Відтепер воно охоплює і військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

На голову військово-лікарської комісії тепер покладають новий обов'язок – формувати електронні направлення для проведення оцінки повсякденного функціонування людини згідно з постановою Кабміну №1338.

Зверніть увагу! Таке оцінювання може стати підставою для встановлення інвалідності або визначення відсотка втрати працездатності.

Також внесли положення про складання акта відмови у прийомі мобілізованої особи військовою частиною за медичними показаннями.

Якщо мобілізованого не зарахували до списків, начальник медичної служби частини складає відповідний акт. До нього можуть додаватися копії медичних документів або фото, якщо особа погодиться.

У 3-денний строк з дня підписання акту, за направленням керівника ТЦК та СП, яким здійснено призов, повернутому проводиться повторний медичний огляд ВЛК вищого рівня,

– пояснила юристка.

У Розкладі хвороб змінили деякі формулювання, зокрема у статтях 15 і 17. Також уточнили, що перебування у полоні визнається підставою для постанови ВЛК про зв'язок отриманих ушкоджень з формулюванням Поранення (контузія, травма, каліцтво), захворювання із захистом Батьківщини.

Порядок проходження ВЛК визначений Положенням про військово-лікарську експертизу, але також ґрунтується на законах "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу" та на постановах Кабміну №1487 і №560.

До слова: ВЛК проходять не лише військовослужбовці, а й призовники, резервісти та військовозобов'язані. Причини для проходження можуть бути різні: взяття або зняття з обліку, мобілізація, отримання поранення, погіршення стану здоров'я, завершення лікування чи звільнення з військової служби.

Термін дії рішень ВЛК залежить від категорії особи:

для військовозобов'язаних у період воєнного стану постанова про придатність дійсна один рік, у мирний час – п'ять років;

для військовослужбовців рішення про придатність діє один рік;

тимчасова непридатність визначається на строк до дванадцяти місяців, після чого потрібен повторний огляд.

Якщо особу визнали непридатною без права перегляду, рішення має бути реалізоване негайно.

Водночас передбачається можливість повторного огляду за заявою військовослужбовця чи військовозобов'язаного або на підставі висновків лікарів, якщо стан здоров'я змінився.

На проходження ВЛК відводиться чотири дні, але якщо потрібні додаткові обстеження, термін може бути подовжений до чотирнадцяти днів.

Мобілізація в Україні: останні новини