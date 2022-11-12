Чи дорівнює повістка мобілізації та для чого українців перевіряють на вулиці та навіть у кафе

На тлі повномасштабної війни в Україні був введений воєнний стан, відповідно і загальна мобілізація. Останнім часом з'являється все більше інформації про те, що людям вручають повістки навіть у нічних клубах.

Чи дорівнює повістка мобілізації

Одразу виникає хибне твердження про те, що чоловіків призовного віку в ту ж мить мобілізують. Начальник Житомирського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Бацюн розповів про ситуацію з мобілізацією.

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Треба усвідомлювати, що повістка не дорівнює мобілізації, і тим більше не означає відряджання людини відразу на передову,

– підкреслив Бацюн.

Він наголосив, що повістка до ТЦК та СП переважно видається з метою уточнення інформації про особу, а не її негайної мобілізації до військової частини.

Відповідальність за порушення законодавства про мобілізацію може сягати позбавлення волі на строк до 5 років. Тому, щоб уникнути цього, будь-яка особа, яка отримала повістку, повинна у визначений термін звернутися до вказаного ТЦК та СП.

Така умова поширюється і на осіб, які мають право на відстрочку або є непридатними до служби за станом здоров'я. Їм слід прийти до ТЦК та СП з документами, які підтверджують право на відстрочку чи непридатність до військової служби.

Що робити, якщо повістку склали з порушеннями

Адвокат Орест Гладьо розповів, що вручення повістки – це лише спосіб сповіщення військовозобов'язаного про те, що йому необхідно з'явитися до військкомату в зазначений час. У випадку, коли повістку склали з порушенням, призовник може наполягати на складанні акта про правопорушення. Якщо люди, які вручають повістку, відмовляються це зробити, потрібно викликати поліцію.

Важливо, що призовник має повне право відмовитися від отримання повістки, якщо її вручили з порушеннями. Тоді відповідальна особа, яка вручає повістку, складає відповідний акт про відмову, в якому військовозобов'язаний повинен пояснити причини відмови. Після цього акт скерують до військкомату, де начальник розгляне його та винесе рішення про повторне вручення або постанову про притягнення до адмінвідповідальності.

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