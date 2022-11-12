Чи дорівнює повістка мобілізації та для чого українців перевіряють на вулиці та навіть у кафе

12 листопада 2022 , 09:04
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Джерело:

Житомир.info

На тлі повномасштабної війни в Україні був введений воєнний стан, відповідно і загальна мобілізація. Останнім часом з'являється все більше інформації про те, що людям вручають повістки навіть у нічних клубах.

Чи дорівнює повістка мобілізації

Одразу виникає хибне твердження про те, що чоловіків призовного віку в ту ж мить мобілізують. Начальник Житомирського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Бацюн розповів про ситуацію з мобілізацією.

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Треба усвідомлювати, що повістка не дорівнює мобілізації, і тим більше не означає відряджання людини відразу на передову,
– підкреслив Бацюн.

Він наголосив, що повістка до ТЦК та СП переважно видається з метою уточнення інформації про особу, а не її негайної мобілізації до військової частини.

Відповідальність за порушення законодавства про мобілізацію може сягати позбавлення волі на строк до 5 років. Тому, щоб уникнути цього, будь-яка особа, яка отримала повістку, повинна у визначений термін звернутися до вказаного ТЦК та СП.

Така умова поширюється і на осіб, які мають право на відстрочку або є непридатними до служби за станом здоров'я. Їм слід прийти до ТЦК та СП з документами, які підтверджують право на відстрочку чи непридатність до військової служби.

Що робити, якщо повістку склали з порушеннями

  • Адвокат Орест Гладьо розповів, що вручення повістки – це лише спосіб сповіщення військовозобов'язаного про те, що йому необхідно з'явитися до військкомату в зазначений час. У випадку, коли повістку склали з порушенням, призовник може наполягати на складанні акта про правопорушення. Якщо люди, які вручають повістку, відмовляються це зробити, потрібно викликати поліцію.
  • Важливо, що призовник має повне право відмовитися від отримання повістки, якщо її вручили з порушеннями. Тоді відповідальна особа, яка вручає повістку, складає відповідний акт про відмову, в якому військовозобов'язаний повинен пояснити причини відмови. Після цього акт скерують до військкомату, де начальник розгляне його та винесе рішення про повторне вручення або постанову про притягнення до адмінвідповідальності.

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Автор: Марта Касіянчук