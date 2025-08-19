Кабінет Міністрів представив оновлений план дій на 2025 – 2026 роки. Одним із запланованих кроків є запуск електронної системи "е-ТЦК".

Згідно з програмою уряду, вона має інтегруватися в "Резерв+" та зменшити навантаження на ТЦК на 15% щомісяця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабінет Міністрів України.

Дивіться також Деяким військовим планують збільшити виплати й відпустки, – Шмигаль

Які зміни планує ввести Кабмін?

До кінця року планується створити електронні кабінети для підприємств, де вестиметься облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів. До грудня 2025 року також мають запустити в тестовому режимі електронний облік військовослужбовців для частини підрозділів, що забезпечити автоматизований облік особового складу.

Окрім цього, планується цифровізація ВЛК. Медичну інформаційну систему масштабують до рівня пілотних бригад, аби їхні військовослужбовці могли отримувати послуги в електронному форматі.

Додаткові функції з'являться і в застосунку Армія+, зокрема сервіси для замовлення постачання, отримання трьох документів онлайн, центр нотифікацій та чотири додаткові послуги в розділі "Плюси".

Також планується:

запустити "е-Суд", "е-Акциз", "ЦНАП 2.0" та онлайн-моніторинг ліцензування грального бізнесу;

покращити умови служби для військових;

масштабувати кількість центрів для ветеранів;

покращити кадрове забезпечення та умови роботи;

реформувати систему оплати праці педагогів;

запустити програму для повернення українців – житло, робота та соціальна підтримка людей.



Програма дій уряду на наступні роки / Скриншот з сайту Кабміну

Що відомо про цифровізацію в Міноборони?