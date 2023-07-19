В Україні хочуть звільнити від мобілізації ще одну категорію осіб: кого це стосується

В Україні триває воєнний стан та проведення загальної мобілізації. Є одна категорія осіб, яку планують звільнити від служби.

Відповідний законопроєкт вже ухвалила Верховна Рада. Детальніше про осіб, яких хочуть звільнили від служби в армії, – розповість 24 Канал.

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Кого в Україні хочуть звільнити від служби в армії

Так, в Україні хочуть зробити так, щоб призову під час мобілізації не підлягали працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Станом на сьогодні працівники ДСНС підлягають мобілізації.

Тому для того, щоб ці зміни остаточно внесли, законопроєкт треба ухвалити у другому читанні та направити на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

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Володимир Зеленський 18 липня підписав закон про демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи зникли безвісти. Верховна Рада в цілому ухвалила його ще у травні 2023 року. Відповідно до закону, близькими родичами є чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат або сестра військових.

Нагадаємо, що співробітники ТЦК та СП зранку 18 липня виконували свою роботу у Дрогобицькій міськраді. За її результатами, повістки отримали міський голова та члени виконкому.

З 1 серпня на строковиків чекають деякі зміни. Так, цього літа строковики за бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих.

До речі, зараз територіальні центри комплектування та соціальної підтримки перевіряють на зловживання. У Міноборони розповіли, куди звертатися, якщо виникли проблеми.

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