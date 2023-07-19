Відповідний законопроєкт вже ухвалила Верховна Рада. Детальніше про осіб, яких хочуть звільнили від служби в армії, – розповість 24 Канал.
До теми Демобілізація військових: Зеленський підписав надважливий указ
Кого в Україні хочуть звільнити від служби в армії
Так, в Україні хочуть зробити так, щоб призову під час мобілізації не підлягали працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Тому для того, щоб ці зміни остаточно внесли, законопроєкт треба ухвалити у другому читанні та направити на підпис президенту України Володимиру Зеленському.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Володимир Зеленський 18 липня підписав закон про демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи зникли безвісти. Верховна Рада в цілому ухвалила його ще у травні 2023 року. Відповідно до закону, близькими родичами є чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат або сестра військових.
- Нагадаємо, що співробітники ТЦК та СП зранку 18 липня виконували свою роботу у Дрогобицькій міськраді. За її результатами, повістки отримали міський голова та члени виконкому.
- З 1 серпня на строковиків чекають деякі зміни. Так, цього літа строковики за бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих.
- До речі, зараз територіальні центри комплектування та соціальної підтримки перевіряють на зловживання. У Міноборони розповіли, куди звертатися, якщо виникли проблеми.
Нові правила бронювання військовозобов'язаних в Україні
- суми ЄСВ відтепер будуть враховуватися в одному з критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Критерій передбачає сплату підприємством протягом року податків, зборів, платежів (окрім митних платежів) на суму понад 1,5 мільйона євро;
- підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям;
- застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.
- Окрім цього, звернення підприємств, установ та організацій щодо визначення їх критично важливими має бути розглянуте держаними органами у строк до 10 робочих днів з моменту отримання.