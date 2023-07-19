Соответствующий законопроект уже приняла Верховная Рада. Подробнее о лицах, которых хотят освободить от службы в армии, – расскажет 24 Канал.

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Кого в Украине хотят освободить от службы в армии

Так, в Украине хотят сделать так, чтобы призыву во время мобилизации не подлежали работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Обратите внимание! На сегодня работники ГСЧС подлежат мобилизации.

Поэтому для того, чтобы эти изменения окончательно внесли, законопроект нужно принять во втором чтении и направить на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Мобилизация в Украине: последние новости

Владимир Зеленский 18 июля подписал закон о демобилизации военных, чьи родственники погибли или пропали без вести. Верховная Рада в целом приняла его в мае 2023 года. Согласно закону, близкими родственниками являются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные брат или сестра военных.

Напомним, что сотрудники ТЦК и СП утром 18 июля выполняли свою работу в Дрогобычском горсовете. По ее результатам, повестки получили мэр и члены исполкома.

С 1 августа срочников ждут некоторые изменения. Да, этим летом срочники по желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных.

Кстати, сейчас территориальные центры комплектования и социальной поддержки проверяют на злоупотребления. В Минобороны рассказали, куда обращаться, если возникли проблемы

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