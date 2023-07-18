По имеющейся информации, 18 июля в начале заседания повестки вручили городскому голове Дрогобыча Тарасу Кучме. Также в военкомат пригласили членов исполнительного комитета.

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Что ожидает должностных лиц

Дали повестки всем представителям исполкома и мне, в том числе. Это нормальное явление,

– заметил Тарас Кучма.

Мэр отметил, что представители исполнительного комитета должны посетить ТЦК и СП. Им необходимо будет уточнить личные учетные данные.

В то же время Тарас Кучма напомнил, что чиновники городского совета забронированы от мобилизации. Это предполагается соответствующим законом. Несмотря на это, они могут присоединиться к рядам украинского войска, если самостоятельно согласятся.

Если нужно будет, я как офицер пойду служить. Я просился, мне пока отказывают. У меня заместители все поменялись, для них еще не оформили бронирование, они еще не прошли соответствующую процедуру,

– добавил Тарас Кучма.

Обратите внимание, что депутаты Дрогобыча в конце мая утвердили трех новых заместителей городского головы. Предыдущие потеряли свои полномочия из-за их неудовлетворительной работы.

По словам городского головы, около 90 сотрудников исполнительных структур Дрогобычского горсовета при боевом опыте. Они либо были на контракте, либо мобилизованы в Вооруженные Силы Украины.

Что нужно иметь во время визита в ТЦК СП

Помог пролить свет на это спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин. По его словам, с собой гражданин обязан взять:

паспорт или ID-карту;

идентификационный код;

военно-учетный документ – временное удостоверение или военный билет;

заключение врачей по болезням, выписки из больниц, обследование.

В случае, если данные уже актуализировали, мужчину могут направить на прохождение военно-врачебной комиссии. Как бы там ни было, сначала проверяют учетные данные, а потом уже выписывают отдельную повестку на ВВК.