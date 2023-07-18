Роман Истомин рассказал "Украинскому радио Полтава", также есть так называемые "боевые" повестки или "мобилизационное распоряжение". И этим занимаются не только ТЦК, но и руководители учреждений и организаций, у которых есть первичный военный учет, пишет 24 Канал.

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Как происходит уточнение данных и комиссия по повестке

Роман Истомин рассказал, что в повестке должна быть указана дата, время прибытия в ТЦК и его адрес. Там будут уточнять данные гражданина призывного возраста, если он еще не находился в ТЦК. С собой гражданин должен взять:

паспорт, ID-карту;

идентификационный код;

военно-учетный документ – временное удостоверение или военный билет;

заключение врачей по болезням, выписки из больниц, обследование.

Если данные уже уточняли, то мужчину могут направить на военно-врачебную комиссию. Представитель Полтавского областного ТЦК пояснил, что сначала проводят проверку учетных данных, и уже дальше – выписывают отдельную повестку на врачебную комиссию.

Если мужчина имеет отсрочку по инвалидности или обстоятельствам, которые не пройдут с коротким сроком, то его не отправляют на комиссию. То есть фактически такие граждане получают отсрочку без обязательства вернуться в ТЦК через некоторое время.

Как проходит комиссия

Никто не гарантирует, что обследования не начнут проводить в тот же день в ТЦК. Поэтому следует иметь при себе медицинские выводы. Ведь если гражданин не имеет права на отсрочку, он направляется на прохождение ВЛК, чтобы определить его степень годности.

По словам спикера, комиссию мужчины проходят либо в помещении ТЦК, либо в помещении гражданских больниц, где сформированы специальные комиссии.

Если гражданин имеет право на отсрочку, ему предоставляется отсрочка. Если это, условно говоря, отсрочка для обучения, он может сразу быть направлен на ВЛК, чтобы понять, пригоден ли он для прохождения военной службы после завершения обучения,

– заявил спикер Полтавского областного ТЦК.

Он также отметил, что мужчина призывного возраста должен пройти профильных врачей, семейного врача, сдать анализы, если нужно дообследование какого-либо направления. Отдельно может потребоваться рентген, флюорография, УЗИ.

"По завершении ВЛК, он решением председателя этой ВЛК, признается пригодным или непригодным", – заявил представитель Полтавского ТЦК и СП.

По его словам, мужчины могут быть:

пригодными к военной службе;

ограниченно пригодными к военной службе;

временно непригодными к военной службе с дообследованием;

непригодными к военной службе.

Спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин пояснил, что в случае дообследования мужчину могут положить в больницу или направить в другое учреждение. Если он временно непригоден – назначают лечение и новый визит в ТЦК. Далее определяют пригодность или непригодность мужчины.

Если мужчина ограничен пригодно, то во время действия военного положения он не освобождается от мобилизации.

Ограниченно пригодные военнообязанные не могут проходить службу в определенных воинских частях – это десантно-штурмовые войска, ССО. Однако это не означает, что он непригоден к прохождению срочной службы в ВСУ в целом. Ходит миф, что начали призывать ограниченно годных, потому что закончились годные. Нет! Они и раньше подлежали призыву, и это не является чем-то чрезвычайным в условиях полномасштабного вторжения,

– объяснил Роман Истомин.

Обратите внимание! В Украине до 18 августа продлили военное положение и общую мобилизацию. Следует отметить, что в некоторых случаях могут мобилизовать студентов, которые еще не причислены к вузу. Например, которые поступают в магистратуру, аспирантуру, докторантуру и фактически являются абитуриентами. Подробнее об этом читайте по ссылке.