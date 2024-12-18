У МОЗ пояснили, хто і коли має підтвердити групу інвалідності після реформи МСЕК

Після реформи МСЕК в Україні громадяни призовного віку, які мають інвалідність, будуть зобов'язані пройти оцінювання повсякденного функціонування. Ця вимога стосується тих осіб, кому інвалідність встановили до 1 січня 2025 року, а строк повторного огляду припав на період воєнного стану.

Про це 24 Канал пише з посиланням на Міністерство охорони здоров'я. У відомстві Судово-юридичній газеті пояснили, що передбачають зміни.

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Зміни для людей з інвалідністю після реформи МСЕК

Із 31 грудня 2024 року в Україні відбудеться ліквідація медико-соціальних експертних комісій. Уряд вже підтримав відповідний законопроєкт. Після низки скандалів, пов'язаних із МСЕК, було вирішено створити спеціальні комісії, які будуть оцінювати функціонування особи.

З 1 квітня до 1 листопада 2025 року чоловіки 25−60 років з ІІ чи ІІІ групою інвалідності зобов’язані звернутися до новостворених комісій у лікарнях і пройти оцінювання повсякденного функціонування. Але це необхідно зробити, якщо особа відповідно до умов не проходила такий повторний огляд у МСЕК.

Поправка до законопроєкту про реформу МСЕК передбачає, що "особам з інвалідністю, повторний огляд яких призначений з 1 січня 2025 року, але які не змогли його своєчасно пройти, строк інвалідності продовжується до дати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, але не довше ніж до 1 липня 2025 року".

Інші категорії громадян, окрім тих, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, мають пройти його до 1 квітня 2026 року.

Хто може не проходити оцінювання повсякденного функціонування

Законодавством визначено перелік громадян, які звільняються від проходження оцінювання фахівцями комісій. Це, зокрема:

Особи, які проживають на територіях, включених до переліку, де ведуться (або велися) бойові дії, або на тимчасово окупованих Росією територіях

Особи з тяжкими порушеннями функцій організму: не можуть самостійно пересуватися та обслуговувати себе; не чують, не говорять або не бачать (на обидва чи одне око); не мають очей (ока), кінцівок, кистей рук або стоп ніг; позбавлені одного з парних органів; мають онкологічні захворювання, інтелектуальні порушення чи психічні розлади; страждають на церебральний параліч або інші паралітичні синдроми; мають інвалідність з дитинства.

Такі громадяни мають право пройти оцінювання повсякденного функціонування після закінчення дії воєнного стану. При цьому інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності в них продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування воєнного стану.

Окрім цього, законопроєкт передбачає, що люди, які повинні з'явитися на повторний огляд з 1 січня 2025 року, але не змогли його пройти вчасно, інвалідність продовжується до дати прийняття рішення за результатами оцінювання, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що реформа МСЕК допоможе удосконалити всі процеси, сприятиме зменшенню бюрократії та усуненню корупційних ризиків. Огляди, як і раніше, проводитимуться безкоштовно.