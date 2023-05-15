Мобілізація в Україні: кому з чоловіків влітку можуть вручити повістку

На початку травня Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану ще на 90 днів – до 18 серпня 2023. Тож влітку військовозобов'язані чоловіки також можуть отримати повістки.

Які ж категорії громадян України можуть мобілізувати влітку цього року, розповідає 24 Канал.

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Кому можуть вручити повістку влітку 2023

Зауважимо, що під час воєнного стану в Україні немає жодних хвиль мобілізації. На службу призивають залежно від розвитку ситуації на фронті.

Мобілізації підлягають військовозобов'язані та резервісти віком від 18 до 60 років. Однак, відповідно до чинного законодавства, чоловіки віком 18 – 27 років не можуть бути примусово мобілізовані, якщо не проходили строкову службу. Однак, вони можуть добровільно підписати контракт з підрозділами Сил оборони України.

Тож отримати повістку можуть:

придатні до служби за станом здоров'я та з військовим досвідом;

придатні до служби за станом здоров'я чоловіки віком від 28 до 60 років без досвіду служби;

обмежено придатні до служби під час воєнного стану та непридатні у мирний час чоловіки;

зняті, а також виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років, яких визнали придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;

особи з інвалідністю та чоловіки, які мають відстрочку за сімейним станом – тільки добровільно та за місцем проживання.

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