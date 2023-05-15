Мобилизация в Украине: кому из мужчин летом могут вручить повестку
В начале мая Верховная Рада проголосовала за продление военного положения еще на 90 дней – до 18 августа 2023 года. Летом военнообязанные мужчины также могут получить повестки.
Какие же категории граждан Украины могут мобилизовать летом этого года, рассказывает 24 Канал.
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Кому могут вручить повестку летом 2023 года
Заметим, что во время военного положения в Украине нет волн мобилизации. На службу призывают в зависимости от развития ситуации на фронте.
Мобилизации подлежат военнообязанные и резервисты от 18 до 60 лет. Однако, согласно действующему законодательству, мужчины в возрасте 18 – 27 лет не могут быть принудительно мобилизованы, если не проходили срочную службу. Однако они могут добровольно подписать контракт с подразделениями Сил обороны Украины.
Так что получить повестку могут:
- пригодны для службы по состоянию здоровья и с военным опытом;
- пригодные к службе по состоянию здоровья мужчины от 28 до 60 лет без опыта службы;
- ограниченно пригодные к службе во время военного положения и непригодные в мирное время мужчины;
- снятые, а также исключенные из военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения;
- лица с инвалидностью и мужчины, имеющие отсрочку по семейному положению – только добровольно и по месту жительства.
В Украине могут снизить призывной возраст
- Недавно в Верховную Раду внесли законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.
- Ранее изменения в закон согласовал Кабмин.
- В Минобороны отметили, что во время действия военного положения отсутствует необходимость пребывания призывников до 27 лет на военном учете. Добавили, что это создает большую нагрузку на территориальные центры комплектований и социальной поддержки и требует дополнительных финансовых затрат со стороны государства. Длительное пребывание на учете призывников во время военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к службе граждан не может быть мобилизовано.
- "Все инициативы направлены на укрепление обороноспособности государства и преследуют цель исключительно оптимизацию процессов для приближения нашей победы", – подчеркнули в Минобороны.