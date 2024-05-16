Чи можна потрапити на "цивільну" посаду після вручення повістки: відповідь Міноборони

В Україні функціонує більш як два десятки рекрутингових центрів. У них громадяни мають змогу підібрати собі бажану професію, в тому числі й "цивільну".

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Проте він зазначив, що у разі, якщо особу вже мобілізують, то скористатися послугами таких центрів вже неможливо.

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"Цивільна" служба

Дмитро Лазуткін зазначив, що в Україні реально потрапити на "цивільну посаду" навіть якщо людина отримала повістку. Він пояснив, що чоловіки можуть скористатися послугами рекрутингових центрів, які відкриваються по всій Україні. Це дозволить гарантовано отримати певну професію.

Там можна знайти собі вакансію в конкретно якійсь бригаді або якомусь підрозділі Сил оборони за своїм цивільним фахом, щоб реалізовувати свої якості, знання навички,

– пояснив речник.

Невдовзі рекрутингові центрі згодом відкриються в усіх регіонах України. Станом на зараз функціонують більш як 20 таких центрів.

Громадяни можуть скористатися послугами рекрутингу й після того, як отримали під час оновлення своїх даних. Однак якщо особі надійшло мобілізаційне розпорядження, то цього зробити вже не можна.

Повістки у поштових скриньках

Також Дмитро Лазуткін пояснив, чи вважається врученою повістка, яку кинули у поштову скриньку. Речник Міноборони наголосив, що в Україні така норма відсутня. Наразі у законодавстві вказано, що людина повинна особисто розписатися в повістці, і тільки тоді вона вважається врученою.

Які існують повістки

Наразі в Україні є чотири види повісток: