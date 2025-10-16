В Україні дії воєнний стан та загальна мобілізація. На службу можуть призвати навіть пенсіонерів.

У яких випадках мобілізують цю категорію українців, розповідає 24 Канал із посиланням на "Економічні новини".

Чи можуть мобілізувати пенсіонерів?

Отримати повістку на службу можуть пенсіонери, навички та досвід яких необхідні для оборони країни.

Пенсійний статус не є гарантією виключення з мобілізаційного обліку.

Закон передбачає, що призвати не можуть лише наступні категорії пенсіонерів:

особи, яким виповнилося 60 років,

особи з інвалідністю за наявності медичного висновку,

особи, які мають важкі захворювання або травми, що підтверджені ВЛК,

особи, які постійно доглядають за непрацездатними родичами, якщо це документально підтверджено,

особи з особливими державними заслугами, які дозволяють звільнення від призову.

Що ж до колишніх військовослужбовців та працівників силових структур, які отримують пенсію за вислугу, то їх можуть мобілізувати повторно на посади, відповідні їхній спеціалізації та званню.

Наразі в Україні є понад 160 тисяч військових пенсіонерів мобілізаційного віку.

Тож наявність пенсії не гарантує, що людину не мобілізують. Усе залежатиме від віку, стану здоров'я, сімейного становища, попереднього досвіду в армії.

Чи можуть мобілізувати до 25 років?