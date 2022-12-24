За яких умов можуть призвати заброньованого працівника в Україні
24 грудня 2022, 09:37Читать новость на русском
В Україні змінили правила бронювання працівників під час мобілізації. Є випадки, коли можуть мобілізувати заброньованих працівників.
Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах воєнного стану регулює як і терміни продовження відстрочки через бронювання, так і можливість скасування бронювання військовозобов'язаних. Детальніше про це – розповість 24 канал.
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Що відомо про бронювання військовозобов'язаних
Бронювання працівників передбачається для тих, хто працює:
- в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;
- на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
- на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;
- на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
В яких випадках можуть призвати заброньованих чоловіків
Відстрочка скасовується у таких випадках:
- закінчення строку її дії;
- завершення виконання або скасування завдання підприємству, установі, організації щодо задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення;
- ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації;
- звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації.
Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли про процес бронювання співробітників на час воєнного стану.