За яких умов можуть призвати заброньованого працівника в Україні

В Україні змінили правила бронювання працівників під час мобілізації. Є випадки, коли можуть мобілізувати заброньованих працівників.

Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах воєнного стану регулює як і терміни продовження відстрочки через бронювання, так і можливість скасування бронювання військовозобов'язаних. Детальніше про це – розповість 24 канал.

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Що відомо про бронювання військовозобов'язаних

Бронювання працівників передбачається для тих, хто працює:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

В яких випадках можуть призвати заброньованих чоловіків

Відстрочка скасовується у таких випадках:

закінчення строку її дії;

завершення виконання або скасування завдання підприємству, установі, організації щодо задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення;

ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації;

звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли про процес бронювання співробітників на час воєнного стану.