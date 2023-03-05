Отримав повістку, поки був за кордоном: юрист пояснив, що робити в такому випадку

Загальна мобілізація триває. Останнім часом актуальне питання щодо військовозобов'язаних, котрі перебувають за кордоном. Розповідаємо, що робити, якщо їм в Україні прийшла повістка.

Пролила світло на це питання юристка й адвокатка Надія Грищенко. Вона розповіла, що потрібно робити військовозобов'язаним за кордоном, котрим на домашню адресу в Україні прийшла повістка.

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Ви за кордоном, повістка прийшла в Україну

Що в такому разі робити? Адвокатка підкреслила, що повістка вручається особисто військовозобов'язаному. Адже цей документ – запрошення до військкомату. Якщо ж ви перебуваєте за кордоном, то крім вас самих ніхто цей документ отримати не може.

Вона підкреслює, що військовозобов'язаний спочатку ознайомлюється з документом, а потім повинен поставити підпис. Він свідчить про те, що ви повістку отримали та дали зобов'язання прибути до військкомату у вказаний у ній час.

Але ж ви перебуваєте за кордоном. Тож з високою ймовірністю співробітники військкомату спілкуватимуться з вашими рідними, а не з вами. У такому разі слід розуміти, що ніхто крім вас цей документ теоретично отримати не зможе. Адже ви особисто не перебуваєте на момент вручення. Що вже говорити про можливість поставити підпис.

Повістку можуть вручити родичам

Тут слід поговорити з рідними. Вони повинні під час спроби вручити повістку пояснити, що ви вибралися за кордон і не маєте можливості повернутися до України.

Юристка нагадує, що належним чином передана повістка та, яку під особистий підпис вручили військовозобов'язаному. А це означає, що її не можна просто передавати через членів сім'ї, родичів або ж друзів.

Якщо ви перебуваєте за кордоном, то повістку вам вручити не можуть. Принаймні наразі інакших механізмів немає.

За словами юристки, іноземні дипломатичні установи не займаються врученням повісток. Ба більше, якщо ви перетнули державний кордон законно та попередили військкомат про переїзд, то відповідна проблема взагалі не має вас стосуватися. Військкомат тепер має зафіксовані дані про те, що ви вибралися за межі країни на проживання.

Хто та де може вручати повістки

Важливо також пам'ятати, що не у всіх є компетенція вручати повістки. Наразі такі повноваження є у:

представників органів місцевого самоврядування;

керівників підприємств, установ та організацій (незалежно від підпорядкування та форми власності);

посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також слід пам'ятати, що законодавство чітко не прописує, де саме можуть вручати повістки. Це означає, що їх можна отримати посеред вулиці, на блокпостах, за місцем проживання, місцем роботи тощо.