Получил повестку, пока был за границей: юрист объяснил, что делать в таком случае

Общая мобилизация продолжается. В последнее время актуален вопрос о военнообязанных, находящихся за границей. Рассказываем, что делать, если им в Украину пришла повестка.

Пролила свет на этот вопрос юрист и адвокат Надежда Грищенко. Она рассказала, что нужно делать военнообязанным за границей, которым на домашний адрес в Украине пришла повестка.

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Вы за границей, повестка пришла в Украину

Что делать в таком случае? Адвокат подчеркнула, что повестка вручается лично военнообязанному. Ведь этот документ – приглашение в военкомат. Если вы находитесь за границей, то кроме вас самих никто этот документ получить не может.

Она подчеркивает, что военнообязанный сначала знакомится с документом, а затем должен поставить подпись. Она свидетельствует о том, что вы повестку получили и дали обязательство прибыть в военкомат в указанное в ней время.

Но ведь вы находитесь за границей. Так что с высокой вероятностью сотрудники военкомата будут общаться с вашими родными, а не с вами. В таком случае следует понимать, что никто, кроме вас, этот документ теоретически получить не сможет. Вы ведь лично не находитесь на момент вручения. Что уж говорить о возможности поставить подпись.

Повестку могут вручить родственникам

Здесь следует поговорить с родными. Они должны при попытке вручить повестку объяснить, что вы выбрались за границу и нет возможности вернуться в Украину.

Юрист напоминает, что должным образом передана повестка та, которую под личную подпись вручили военнообязанному. А это значит, что ее нельзя просто передавать через членов семьи, родственников или друзей.

Если вы находитесь за границей, то повестку вам вручить не могут. По крайней мере, других механизмов нет.

По словам юриста, иностранные дипломатические учреждения не занимаются вручением повесток. Более того, если вы пересекли государственную границу законно и предупредили военкомат о переезде, то соответствующая проблема вообще не должна вас касаться. Военкомат теперь имеет зафиксированные данные о том, что вы выбрались за пределы страны для проживания.

Кто и где может вручать повестки

Важно также помнить, что не у всех есть компетенция вручать повестки. В настоящее время такие полномочия есть в:

представителей органов местного самоуправления;

руководителей предприятий, учреждений и организаций (независимо от подчинения и формы собственности);

должностных лиц районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Также следует помнить, что законодательство четко не прописывает, где могут вручать повестки. Это означает, что их можно получить посреди улицы, на блокпостах, по месту жительства, месту работы и т.д.