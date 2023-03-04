Как подтвердить право на отсрочку от мобилизации, информирует 24 Канал.

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Порядок действий, как получить отсрочку

В Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко определено, кто имеет право на отсрочку от мобилизации. Оно реализуется путем подачи заявления вместе с рядом документов. Их нужно подготовить перед визитом в ТЦК и СП.

В заявлении необходимо указать паспортные данные, просьбу предоставить отсрочку в соответствии со статьей 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также дату и подпись.

К заявлению следует добавить все необходимые документы, подтверждающие право на отсрочку. После этого его регистрируют в журнале входящей корреспонденции ТЦК. Комиссия рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки.

Военнообязанному предоставляют выписку из книги протоколов. В ней указывают фамилию, имя и отчество; дату рождения; основания отсрочки; номер и дату протокола отсрочки; фамилии, имени, отчества и подписи членов комиссии ТЦК.

Человек получает справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении. Этот документ и предъявляется по требованию о наличии отсрочки.

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Кто имеет право на отсрочку

Заметим, что подробный перечень определен в статье 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, среди категорий граждан, имеющих право на отсрочку: