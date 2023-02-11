Ответ на этот вопрос в эфире дал майор ВСУ Александр Мельничук. Он напомнил, что полный список тех, кто может получить отсрочку, четко указан в Законе о мобилизации и мобилизационной подготовке.
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На отсрочку может рассчитывать ряд категорий
И именно для того, чтобы военкомат не выписывал военнообязанному приглашение, он должен сам актуализировать данные. Это сэкономит время как самого человека, так и учреждения.
Военкомат должен понимать все изменения, которые у него (военнообязанного – 24 Канал) происходят. Если у человека родился третий ребенок, это соответственно дает право на отсрочку. Или состояние здоровья ухудшилось и так далее,
– заметил Мельничук.
Он подчеркнул, что полный перечень тех, кто может получить отсрочку от мобилизации, указан в статьи 23 Закона о мобилизации и мобилизационной подготовке.
Вот несколько категорий, которые могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации:
- забронированные работники;
- лица с инвалидностью, определяющей их временно непригодными сроком до 6 месяцев;
- женщины и мужчины, которые содержат от трех детей младше 18 лет;
- женщины и мужчины, занимающиеся постоянным уходом за больным мужем (женой) ребенком или родителями (своими или партнера);
- студенты и преподаватели и другие.
Почему чаще выдают повестки на улице
По словам Мельничука, на это есть веская причина. Военнообязанных приглашают в ТЦК, чтобы актуализировать их данные. Это касается тех, кто с самого начала полномасштабного вторжения этого так и не сделал.
В то же время он подчеркнул, что в таком случае скорее вручается приглашение в военкомат, а не повестка. В ходе визита вносятся актуальные сведения. Также военнообязанный может пройти медосмотр, чтобы врачи могли определить состояние его здоровья в конкретный момент.