После того, как началась широкомасштабная война и всеобщая военная мобилизация, сетью стало распространяться немало ложной информации о том, кто может попасть на фронт и при каком состоянии здоровья. Майор ВСУ Александр Мельничук и госпожа сержант ВСУ Инна Лапина объяснили, в какие категории могут отправить военнообязанных после прохождения ВВК.

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Четыре категории, которые нужно помнить

Важно, что после вручения повестки военнообязанного не сразу отправляют на передовую, как многие до сих пор думают. В первую очередь врачи должны установить, в какой группе военнообязанный. Собственно, речь идет о таких категориях:

пригоден к прохождению военной службы;

ограниченно годный;

непригоден на определенный период по состоянию здоровья (до момента выздоровления);

полностью непригоден с исключением из военного учета.

Полностью пригодный для службы человек может выполнять в армии разную работу – зависит от уровня его подготовки. В то же время, ограниченно подходящим лицам также легко могут найти работу в Вооруженных Силах. Речь идет о делопроизводстве, стряпне, работе в информационной и других отраслях.

Ограниченно пригодный – это человек, который может служить в ВСУ, ведь это большой организм, где выполняются разные хозяйственные, логистические и другие задачи. Повара, санитары – все, что угодно есть,

– сказал майор Мельничук.

Кроме того, вместе со своей коллегой госпожой сержантом Лапиной он подтвердил, что людей мобилизуют по их специализации. Заметим также, что именно территориальные центры комплектации (бывшие военкоматы) решают, на что человек способен.

Могут ли неподготовленного человека отправить сразу на фронт

Начальник управления персонала штаба Командование Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач не так давно отвечал, могут ли призвать военнообязанного на фронт, если он раньше не проходил службу.

С его слов понятно, если у человека нет военного опыта – даже после признания его ВВК полностью пригодным, – он не может поехать сразу на линю столкновения. Сначала он должен пройти подготовку в учебном центре.



Опровержение фейков по вручению повесток / Картинка 24 Канала