Відповідь на це питання в ефірі дав майор ЗСУ Олександр Мельничук. Він нагадав, що повний перелік тих, хто може отримати відстрочку, чітко вказаний у Законі про мобілізацію та мобілізаційну підготовку.

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На відстрочку може розраховувати низка категорій

І саме для того, щоб військкомат не виписував військовозобов'язаному запрошення, він повинен сам актуалізувати дані. Це заощадить час як самої людини, так і установи.

Військкомат має розуміти всі зміни, які в нього (військовозобов'язаного – 24 Канал) відбуваються. Якщо в людини народилася третя дитина, то це відповідно дає право на відстрочку. Або стан здоров'я погіршився і так далі,

– зауважив Мельничук.

Він наголосив, що повний перелік тих, хто може отримати відстрочку від мобілізації, вказаний у статті 23 Закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку.

Ось лиш кілька категорій, які можуть розраховувати на відстрочку від мобілізації:

заброньовані працівники;

особи з інвалідністю, яка визначає їх тимчасово непридатними на термін до 6 місяців;

жінки та чоловіки, котрі утримують від трьох дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, котрі займаються постійним доглядом хворого чоловіка (дружини) дитини чи батьків (своїх або партнера);

студенти та викладачі та інші.

Важливо! Відстрочка надається на шість місяців. По завершенні цього терміну рішення переглядають. Наприклад, потрібно буде донести свіжі документи, щоб підтвердити свій статус або ж знову пройти медичну комісію.

Чому частіше видають повістки на вулиці

За словами Мельничука, на це є вагома причина. Військовозобов'язаних запрошують до ТЦК, щоб актуалізувати їхні дані. Це стосується тих, хто від початку повномасштабного вторгнення цього так і не зробив.

Водночас він наголосив, що в такому випадку радше вручається запрошення до військкомату, а не повістка. Під час візиту вносяться актуальні відомості. Також військовозобов'язаний може пройти медогляд, щоб лікарі могли визначити його стан здоров'я у конкретний момент.