Відповідь на це питання в ефірі дав майор ЗСУ Олександр Мельничук. Він нагадав, що повний перелік тих, хто може отримати відстрочку, чітко вказаний у Законі про мобілізацію та мобілізаційну підготовку.
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На відстрочку може розраховувати низка категорій
І саме для того, щоб військкомат не виписував військовозобов'язаному запрошення, він повинен сам актуалізувати дані. Це заощадить час як самої людини, так і установи.
Військкомат має розуміти всі зміни, які в нього (військовозобов'язаного – 24 Канал) відбуваються. Якщо в людини народилася третя дитина, то це відповідно дає право на відстрочку. Або стан здоров'я погіршився і так далі,
– зауважив Мельничук.
Він наголосив, що повний перелік тих, хто може отримати відстрочку від мобілізації, вказаний у статті 23 Закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку.
Ось лиш кілька категорій, які можуть розраховувати на відстрочку від мобілізації:
- заброньовані працівники;
- особи з інвалідністю, яка визначає їх тимчасово непридатними на термін до 6 місяців;
- жінки та чоловіки, котрі утримують від трьох дітей віком до 18 років;
- жінки та чоловіки, котрі займаються постійним доглядом хворого чоловіка (дружини) дитини чи батьків (своїх або партнера);
- студенти та викладачі та інші.
Чому частіше видають повістки на вулиці
За словами Мельничука, на це є вагома причина. Військовозобов'язаних запрошують до ТЦК, щоб актуалізувати їхні дані. Це стосується тих, хто від початку повномасштабного вторгнення цього так і не зробив.
Водночас він наголосив, що в такому випадку радше вручається запрошення до військкомату, а не повістка. Під час візиту вносяться актуальні відомості. Також військовозобов'язаний може пройти медогляд, щоб лікарі могли визначити його стан здоров'я у конкретний момент.