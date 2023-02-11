Сразу же оговоримся, что этого не могло произойти, если бы военнообязанные выполняли свои обязанности. В частности, обращаясь в Территориальные центры комплектования тогда, когда в их жизни произошли определенные изменения. На этом и подчеркнул майор ВСУ Александр Мельничук, передает 24 Канал.

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Не повестки, а сообщения

Он отметил, что обычно военнообязанным вручают не повестки, а сообщения. Это скорее приглашение в военкомат для того, чтобы актуализировать данные, пройти медицинскую комиссию. И это не тождественно с мгновенной отправкой на фронт.

И из этого сразу же следует причина, почему возросло количество случаев, когда повестки вручают на улицах. Этого бы не произошло, если бы военнообязанные самостоятельно посещали Территориальные центры комплектования и сообщали, например, об изменении адреса проживания, семейном положении, проблемах со здоровьем и т.д.

Если мы говорим об общей мобилизации, то это не значит, что (все происходит так – 24 Канал): "Ребята из Тернополя, не выходите на улицу, военкомат хватает всех", как рассказывают люди,

– заметил Мельничук.

По его словам, людей никто не хватает и силой не везет на фронт без подготовки. Территориальный центр комплектования получает определенную задачу. Например, необходимо доукомплектовать какую-нибудь воинскую часть определенным количеством людей или специалистов.

В идеале их должны искать по списку тех, кто стоит на учете ТЦК. Но реальность свидетельствует о том, что далеко не все состоят на учете. Собственно, потому и приходится выдавать приглашения в военкоматы под открытым небом.

Приглашенные могут пройти медицинскую комиссию

Напоминаем, что никто никого не отправляет сразу на фронт. Прежде всего военнообязанные проходят медицинскую комиссию. Во время ее прохождения врачи устанавливают, к какой категории принадлежит потенциальный военный. Их четыре: