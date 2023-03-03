Кто и где может вручать повестки, разъяснили в Министерстве юстиции.
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Кто имеет право вручать повестки в Украине
Согласно части 1 Постановления Кабинета Министров Украины № 154 "Об утверждении Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки" повестки могут вручать:
- представители органов местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений и организаций, независимо от подчинения и формы собственности;
- должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки – ТЦК и СП.
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Где могут вручить повестку
Законодательством Украины четко не определено, где именно должно происходить вручение повесток. Так что их могут вручать на улице, блокпостах, по месту жительства, месту работы и так далее.