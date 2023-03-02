Об этом 24 Каналу рассказала офицер ВСУ, командир минометного взвода с позывным "Ведьма" Ольга Бигарь. Она уверена, что возможность защитить свое государство должна быть честью для каждого украинца.

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Военная подчеркнула, что закон не предусматривает перечень мест для вручения повесток, то есть ее могут законно дать где угодно. Она считает, за год полномасштабного вторжения военнообязанные уже могли бы пройти военную подготовку, и моральную, и физическую, на разных курсах.

Бигарь рассказала о системе, по которой готовят бойцов после вручения повестки. Сначала нужно прийти в военкомат, подать необходимые документы, пройти медицинскую комиссию, которая определит степень годности. Если человек годен, или ограниченно годен, то после распределения он попадает в соответствующий батальон или набирающую людей бригаду.

Специальность, по которой будет работать мобилизованный – это вопрос, который решается с управлением бригады. К примеру, если придет хороший айтишник и заявит об этом, он останется работать в штабе. Если это знаток компьютерных игр, он попадет в аэроразведку.

Для меня честь служить, для меня честь носить форму Вооруженных сил Украины и когда нас выстроили в ряды, я была счастлива, что моя жизнь прошла не зря,

– добавила Бигарь.

Почему люди боятся служить

"Ведьма" сообщила, что люди чаще всего боятся армии из-за российского ИПСО. Враг создает легенды об отсутствии ротации, о плохом отношении к определенным людям, необеспечении армии и т.д.

Я служу в вооруженных силах и могу сказать, что кормят нас шикарно, никаких задержек с финансовым обеспечением или социальными выплатами не бывает, медицинское обеспечение на высоком уровне. То есть все свои проблемы "русня" пытается отзеркалить как наши проблемы, на это просто не надо вестись,

– добавила боец.

Ведьма о вручении повесток в Украине: смотреть видео

Есть большое количество военных специальностей

Бигарь отметила, что военкоматы только начинают приобщаться к цифровизации документации. Поэтому есть случаи, когда личные дела, лежащие в военкомате, не соответствуют действительности, но это ответственность отдельного человека, который не сообщал об изменении социального статуса, наличии болезни и т.д.

Если человек получил повестку, но он не подлежит мобилизации, он может в обычном порядке принести соответствующие документы в военкомат, чтобы это доказать.

Если ты подлежишь мобилизации – есть огромное количество военно-учетных специальностей, по которым ты можешь работать. Нужны дронщики, нужны разведчики, нужны повара, нужны те, кто будет работать в банях, прачечных, нужны инженеры, слесари. Множество профессий. Это не значит, что будет неизбежно какой-то ужас и какая-нибудь смерть,

– подчеркнула военная.

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