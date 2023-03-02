Про це 24 Каналу розповіла офіцерка ЗСУ, командирка мінометного взводу з позивним "Відьма" Ольга Бігарь. Вона переконана, що можливість захистити свою державу має бути честю для кожного українця.

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Військова наголосила, що закон не передбачає переліку місць для вручення повісток, тобто її можуть законно видати будь-де. Вона вважає, що за рік повномасштабного вторгнення військовозобов'язані вже могли б пройти військову підготовку, і моральну, і фізичну, на різних курсах.

Бігарь розповіла про систему, за якою готують бійців після вручення повістки. Спочатку потрібно прийти до військкомату, подати необхідні документи, пройти медичну комісію, яка визначить ступінь придатності. Якщо людина придатна, або обмежено придатна, то після розподілу вона потрапляє до відповідного батальйону чи бригади, яка набирає людей.

Спеціальність, за якою буде працювати мобілізований – це питання, яке вирішується з управлінням бригади. Приміром, якщо прийде хороший айтішник і заявить про це, то він залишиться працювати у штабі. Якщо це знавець комп'ютерних ігор, він потрапить у аеророзвідку.

Для мене честь служити, для мене честь носити форму Збройних сил України і коли нас пошикували у лави, я була щаслива, що моє життя пройшло не даром,

– додала Бігарь.

Чому люди бояться служити

"Відьма" повідомила, що люди частіше всього бояться армії через російське ІПСО. Ворог створює легенди про відсутність ротації, про погане ставлення до певних людей, незабезпечення армії тощо.

Я служу в Збройних силах і можу сказати, що годують нас шикарно, ніяких затримок з фінансовим забезпеченням чи соціальними виплатами не буває, медичне забезпечення на високому рівні. Тобто всі свої проблеми "русня" намагається віддзеркалити як наші проблеми, на це просто не треба вестися,

– додала бійчиня.

Відьма про вручення повісток в Україні: дивитись відео

Є велика кількість військових спеціальностей

Бігарь зауважила, що військкомати лише починають долучатися до цифровізації документації. Тому є випадки, коли особові справи, що лежать у військкоматі не відповідають дійсності, але це відповідальність окремої людини, яка не повідомляла про зміну соціального статусу, наявність хвороби тощо.

Якщо людина отримала повістку, але вона не підлягає мобілізації, вона може в звичайному порядку принести відповідні документи до військкомату, аби це довести.

Якщо ти підлягаєш мобілізації – є величезна кількість військово-облікових спеціальностей, за якими ти можеш працювати. Потрібні дронщики, потрібні розвідники, потрібні кухарі, потрібні ті, хто будуть працювати в лазнях, пральнях, потрібні інженери, слюсарі. Величезна кількість професій. Це не значить, що буде неминуче якийсь жах і якась смерть,

– наголосила військова.

Що потрібно знати про вручення повісток