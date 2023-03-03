Хто і де саме може вручати повістки, роз'яснили у Міністерстві юстиції.

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Хто має право вручати повістки в Україні

Відповідно до частини 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 154 "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки" повістки можуть вручати:

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від підпорядкування та форми власності;

посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки – ТЦК та СП.

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Де можуть вручити повістку

Законодавством України чітко не визначено, де саме має відбуватися вручення повісток. Тож їх можуть вручати на вулиці, блокпостах, за місцем проживання, місцем роботи тощо.