В Министерстве юстиции объяснили, вправе ли уполномоченное лицо Территориального центра комплектования и соцподдержки останавливать людей и проверять документы.
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Кто может проверять документы
"Нет. Проверять документы имеют право уполномоченные представители Национальной полиции, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, ГТС, Гостаможслужбы и Вооруженных сил, определенные в приказе коменданта", – говорится в сообщении.
Потому и сформировалась практика, когда работники ТЦК совместно с представителями полиции вручают повестки.
Где и кто может вручать повестки: смотрите фото
Кто имеет право вручать повестки
Согласно части 1 Постановления Кабинета Министров Украины № 154 "Об утверждении Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки" повестки могут вручать:
- представители органов местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений и организаций, независимо от подчинения и формы собственности;
- должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки ТЦК и СП.