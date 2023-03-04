В Министерстве юстиции объяснили, вправе ли уполномоченное лицо Территориального центра комплектования и соцподдержки останавливать людей и проверять документы.

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Кто может проверять документы

"Нет. Проверять документы имеют право уполномоченные представители Национальной полиции, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, ГТС, Гостаможслужбы и Вооруженных сил, определенные в приказе коменданта", – говорится в сообщении.

Потому и сформировалась практика, когда работники ТЦК совместно с представителями полиции вручают повестки.

Где и кто может вручать повестки: смотрите фото

Кто имеет право вручать повестки

Согласно части 1 Постановления Кабинета Министров Украины № 154 "Об утверждении Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки" повестки могут вручать:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений и организаций, независимо от подчинения и формы собственности;

должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки ТЦК и СП.

Обратите внимание! Согласно законодательству, после полученных повесток мужчины обязаны прибыть в территориальный центр комплектования и социальную поддержку для взятия на военный учет. Также важно знать, что повестка не означает немедленной отправки на фронт. Подробнее об этом читайте по ссылке.