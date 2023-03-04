У Міністерстві юстиції пояснили, чи має право уповноважена особа Територіального центру комплектування та соцпідтримки зупиняти людей та перевіряти документи.
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Хто може перевіряти документи
"Ні. Перевіряти документи мають право уповноважені представники Національної поліції, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних сил, які визначені в наказі коменданта", – йдеться у повідомленні.
Тому й сформувалась практика, коли працівники ТЦК спільно з представниками поліції вручають повістки.
Де та хто може вручати повістки: дивіться фото
Хто має право вручати повістки
Відповідно до частини 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 154 "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки" повістки можуть вручати:
- представники органів місцевого самоврядування;
- керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від підпорядкування та форми власності;
- посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки – ТЦК та СП.