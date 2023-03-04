У Міністерстві юстиції пояснили, чи має право уповноважена особа Територіального центру комплектування та соцпідтримки зупиняти людей та перевіряти документи.

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Хто може перевіряти документи

"Ні. Перевіряти документи мають право уповноважені представники Національної поліції, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних сил, які визначені в наказі коменданта", – йдеться у повідомленні.

Тому й сформувалась практика, коли працівники ТЦК спільно з представниками поліції вручають повістки.

Де та хто може вручати повістки: дивіться фото

Хто має право вручати повістки

Відповідно до частини 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 154 "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки" повістки можуть вручати:

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від підпорядкування та форми власності;

посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки – ТЦК та СП.

Зверніть увагу! Згідно з законодавством, після отримані повістки чоловіки зобов'язані прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік. Також важливо знати, що повістка не означає негайного відправлення на фронт. Детальніше про це читайте за посиланням.