Бронювання від мобілізації нової категорії чоловіків: хто матиме право на відстрочку

Про новацію повідомили в Мінцифри. Це один із семи кроків, який дозволить стабілізувати мобільний зв'язок та інтернет під час знеструмлень.

Керівники українських критичних підприємств забронювали вже понад 55 тисяч працівників через Дію. Найбільше – на Київщині.

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Кого ще бронюватимуть: названо нову категорію

Працюємо над бронюванням військовозобов'язаних співробітників ремонтних бригад. Після обстрілів енергооб'єктів та коли базові станції виходять з ладу вони першими відновлюють роботу. Тому, щоб мережа працювала стабільно, працівники ремонтних бригад повинні й далі працювати на своїх місцях,

– пояснили в Мінцифри.

Як у Мінцифри планують стабілізувати мобільний зв'язок та інтернет під час відключень

"Українці повинні мати доступ до базових життєвих потреб попри дії ворога. Викликати швидку, написати рідним чи отримати сповіщення про повітряну тривогу – необхідність для людей, на яку не має впливати знеструмлення", – говорять у відомстві.

Рішення задля стабілізації з мобільним зв'язком та інтернетом:

Узгодили перелік об'єктів, які повинні мати безперебійне живлення . ОВА передадуть його до обленерго.

. ОВА передадуть його до обленерго. Оновили вимоги Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України. Тепер мобільні оператори повинні забезпечити 25 % мереж генераторами, щоб вони працювали 72+ години під час знеструмлень. Інша частина мобільної мережі має працювати 10 годин на акумуляторних батареях . Акумулятори працюють за принципом повербанка – живлять базові станції під час знеструмлень.

. Акумулятори працюють за принципом повербанка – живлять базові станції під час знеструмлень. Посилили перевірки за виконанням вимог. Оператори щоквартально звітуватимуть щодо ситуації НЦУ, а НКЕК перевірятиме виконання.

Оператори зможуть подати заявку в обленерго, щоб установа модернізувала свої мережі, які йдуть до базових станцій. Це дасть змогу швидше заряджати акумулятори (але на зарядку акумуляторів все одно потрібен час).

(але на зарядку акумуляторів все одно потрібен час). Парламент ухвалив закон про скасування мита та ПДВ на ввезення акумуляторів і генераторів.

Наостанок, розпочинається робота над новим сервісом у Дії.

"Українці зможуть повідомляти про проблеми зі зв'язком у застосунку навіть без доступу до інтернету. Коли зв'язок відновиться, інформація автоматично підтягнеться в Дію. Зберемо та проаналізуємо фідбек, щоб надалі працювати над стабілізацією зв'язку", – сказано в повідомленні Мінцифри.