Підпали були здійснені в Оболонському районі міста. Окрім цього, чоловіки готували ще й інші диверсії на залізниці.

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За свою роботу зрадники отримали 2200 доларів

До злочинів був причетний 28-річний чоловік. Він прибув до столиці нещодавно та шукав роботу.

Порушник працював за чіткими вказівками куратора з Росії, а інформацію про "легкий" заробіток знайшов в інтернеті,

– розповіли у поліції.

До виконання "завдань" чоловік залучив свого знайомого. Він мав зафільмувати момент підпалу та пильнувати, щоб їм ніхто не завадив.

"Маючи при собі заздалегідь придбаний для підпалу розчинник фарби, один із підозрюваних облив легкозаймистою речовиною релейну та батарейну шафи неподалік залізничної станції, після чого підпалив їх", – повідомили в Офісі Генпрокурора.

Відео зрадники надіслали представнику російської спецслужби. За вчинене вони отримали 1200 доларів.

Також чоловіки підпалили автомобіль марки NISSAN NAVARA, що належав військовослужбовцю. Це вони також знімали на камеру, а за роботу отримали 1 000 доларів США.

"Слідчі за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили затриманим про підозру у вчиненні диверсії, умисному знищенню майна та перешкоджанню законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань", – додали у поліції.

Наразі вони перебувають під вартою. Слідство триває.