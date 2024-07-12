Окрім того, диверсанта ФСБ викрили й у Києві. Чоловік мав підпалити релейну шафу у Києві, а натомість ворог йому обіцяв заплатити 9 тисяч гривень.

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Викрили диверсантів, які працювали на ФСБ

СБУ затримала 3 диверсантів російської ФСБ у Харківській та Рівненській областях. Так, зловмисники на замовлення окупантів підпалювали релейні шафи на залізниці. У такий спосіб Росія сподівалася заблокувати рух ешелонів з важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ у напрямку фронту.

У ході слідства стало відомо, що для вчинення злочинів фігуранти використовували легкозаймисті суміші, які завчасно готували за інструкціями російської спецслужби. Так, у Харкові на гарячому затримали 39-річного диверсанта, який збирався підпалити релейну шафу залізничного світлофора. Слідчі встановили, що диверсант – рецидивіст з Одеси, який раніше був у в'язниці за грабіж та замах на умисне вбивство

Ще двоє чоловіків – безробітні мешканці Рівного. Російська спецслужба дистанційно залучила їх до диверсій, помітивши їхню активність у російських телеграм-каналах з легкого й швидкого заробітку грошей. Так, чоловіки працювали у парі – поки один здійснював підпал, то інший знімав це на відео для окупантів.

За підпали окупанти обіцяли грошові винагороди – близько 9 тисячі гривень.

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Про підозру повідомили й 26-річному киянину. Так, підозрюваний отримав замовлення від ФСБ підпалити релейну шафу сигнальної установки поблизу однієї із залізничних станцій у Святошинському районі столиці.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру у вчиненні диверсій в умовах воєнного стану. Нині диверсанти перебувають під вартою – їм загрожує довічне ув'язнення.