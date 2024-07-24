Поджоги были осуществлены в Оболонском районе города. Кроме этого, мужчины готовили еще и другие диверсии на железной дороге.

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За свою работу предатели получили 2200 долларов

К преступлениям был причастен 28-летний мужчина. Он прибыл в столицу недавно и искал работу.

Нарушитель работал по четким указаниям куратора из России, а информацию о "легком" заработке нашел в интернете,

– рассказали в полиции.

К выполнению "задач" мужчина привлек своего знакомого. Он должен был заснять момент поджога и следить, чтобы им никто не помешал.

"Имея при себе заранее приобретенный для поджога растворитель краски, один из подозреваемых облил легковоспламеняющимся веществом релейный и батарейный шкафы недалеко от железнодорожной станции, после чего поджег их", – сообщили в Офисе Генпрокурора.

Видео предатели прислали представителю российской спецслужбы. За содеянное они получили 1200 долларов.

Также мужчины подожгли автомобиль марки NISSAN NAVARA, принадлежавший военнослужащему. Это они также снимали на камеру, а за работу получили 1 000 долларов США.

"Следователи под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры сообщили задержанным о подозрении в совершении диверсии, умышленном уничтожении имущества и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований", – добавили в полиции.

Сейчас они находятся под стражей. Следствие продолжается.