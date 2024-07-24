Пресслужба Міністерства цифрової трансформації розповіла детальніше про кількість критичних працівників, яка уже забронювалася в Дії.
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Бронювання через Дію
55+ тисяч працівників критично важливих підприємств забронювали через Дію за тиждень,
– ідеться у повідомленні.
Найбільше забронювали через Дію працівників компаній таких міст та областей:
- майже 20 тисяч осіб – Київ та Київська область;
- понад 6 тисяч осіб – Львівська область;
- майже 6 тисяч осіб – Дніпропетровська область;
- понад 2 тисячі осіб – Одеська область;
- понад 1 тисячу осіб – Закарпатська область.
У Мінцифрі нагадали, що сервіс усуває людський фактор та значно прискорює процес бронювання. Раніше інформацію перевіряли тижнями вручну. Зараз середній час на отримання електронного бронювання – 15 хвилин.
Там також показали інфографіку із результатами роботи сервісу за тиждень.
Результати бронювання через сервіс Дія / Інфографіка Мінцифри