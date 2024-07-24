Пресс-служба Министерства цифровой трансформации рассказала подробнее о количестве критических работников, которое уже забронировалось в Дии.
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Бронирование через Дию
55+ тысяч работников критически важных предприятий забронировали через Дию за неделю,
– говорится в сообщении.
Больше всего забронировали через Дию работников компаний таких городов и областей:
- почти 20 тысяч человек – Киев и Киевская область Киев и Киевская область;
- более 6 тысяч человек – Львовская область Львовская область;
- почти 6 тысяч человек – Днепропетровская область Днепропетровская область;
- более 2 тысяч человек – Одесская область;
- более 1 тысячи человек – Закарпатская область.
В Минцифре напомнили, что сервис устраняет человеческий фактор и значительно ускоряет процесс бронирования. Ранее информацию проверяли неделями вручную. Сейчас среднее время на получение электронного бронирования – 15 минут.
Там также показали инфографику с результатами работы сервиса за неделю.
Результаты бронирования через сервис Дия / Инфографика Минцифры