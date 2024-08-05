Є різні випадки: чи потрібно проходити ВЛК людям з інвалідністю

За законом, наявність посвідчення про інвалідність дає право на відстрочку. Однак все ж постає питання, чи повинні українці, які мають інвалідність, повторно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).

Особливості процесу призову розповіли в територіальному центрі комплектування (ТЦК), а також адвокати Катерина Аніщенко і Роман Сімутін, які спеціалізуються зокрема і на питаннях мобілізації.

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Чи повинні люди з інвалідністю проходити ВЛК

В одному з районних ТЦК Києва журналісти запитали, чи потрібно особам з інвалідністю (якщо вона отримана після 24 лютого 2022 року) проходити ВЛК.

Наявність посвідчення про інвалідність само по собі дає право на відстрочку,

– лаконічно відповіли в ТЦК.

Водночас адвокатка Катерина Аніщенко зазначила, що в законі дуже розпливчато прописано те, що в разі сумнівів в інвалідності людину можуть направити на ВЛК.

ВЛК і МСЕК – це дві різні комісії. Остання дає групу інвалідності, ВЛК – це військово-лікарська комісія, вона не може визначати ступінь втрати працездатності.

Що робити людям, які мають інвалідність? Я вважаю, що людям, які мають групу інвалідності (2 або 3), не треба йти на ВЛК, тому що є постанова Кабміна, в якій зазначено, що особа, яка має право на відстрочку від мобілізації або не підлягає мобілізації, не повинна проходити ВЛК. Змін до цієї постанови внесено не було,

– наголосила юристка.

Вона додала. що якщо у військовозобов’язаного взагалі немає військового квитка, але є інвалідність, то його ймовірно направлять на ВЛК.

Щоб отримати військовий квиток – потрібно пройти ВЛК. Але якщо є військовий квиток навіть радянського зразка, то його не мають права направляти на військово-лікарську комісію,

– підсумувала Катерина Аніщенко.

За словами адвоката Романа Сімутіна, ті, хто отримав інвалідність навіть після 24 лютого 2022 року не зобов'язані йти на проходження ВЛК.

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До лютого (2025 року, – 24 Канал) повинні пройти ті, кого раніше було визнано обмежено придатним. Зараз такого статусу не існує. А ті, хто має групу інвалідності – вони взагалі мають право на відстрочку. ВЛК не має ніякого відношення до МСЕК. У них різні критерії. Ті, хто має групу інвалідності можуть підлягати мобілізації тільки за згодою,

– сказав він.

До слова, раніше у Генштабі ЗСУ запропонували дозволити військовим частинам проводити рекрутинг без участі ТЦК та СП.